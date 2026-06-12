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YouTubeチャンネル「しらっちのウマ痩せレシピ」が、「2食195kcal＆187円！鰹の食べ方、これが最強かもしれません…鰹の棒棒鶏がウマ痩せすぎた…！」と題した動画を公開した。出張料理人のえいじさんをゲストに迎え、高タンパクで本格的な創作ダイエット飯「鰹の棒棒鶏」の作り方を解説している。



動画のハイライトは、えいじさんが作る「お店レベル」のピーナッツダレの調理工程。砂糖不使用のピーナッツペーストをベースに、醤油、酢、砂糖、すりおろしたニンニクと生姜を混ぜ合わせる。ここにみじん切りにした長ネギを加えた後、酢でとろみを調整するのがポイントだ。「お酢を入れ過ぎた場合は砂糖をプラスするとバランスがよくなります」と、プロならではのリカバリー術も伝授された。



食材の切り方にもこだわりが光る。プチトマトは横方向に切ることで断面を美しく見せ、きゅうりは包丁で叩くことで味の染み込みを良くしている。主役の鰹は、斜めに包丁を入れて少し厚めにスライスし、食べ応えを残すのがえいじさん流だ。



完成した鰹の棒棒鶏を実食したしらっちさんは、「震えるほどウマい」「これダイエット中に食う味じゃないですよ」と絶賛した。ピーナッツのコクと野菜のシャキシャキ感が絶妙に絡み合い、最後まで飽きずに食べられる一皿だ。



火を一切使わず、切って混ぜて盛るだけで完成する本格レシピ。ダイエット中の食事や、ちょっと特別な日の晩酌のお供として、試してみてはいかがだろうか。



【レシピ】

［材料］

・鰹 200g

・きゅうり 1本

・プチトマト 5個

・長ネギ 1/2本

・ピーナッツペースト 50g

・醤油 大さじ2

・砂糖 大さじ2

・酢 大さじ1

・ニンニク 1/2片

・生姜 ニンニクと同量



［作り方］

1. ボウルにピーナッツペースト、醤油、酢、砂糖を入れて混ぜ合わせる。

2. ニンニクと生姜をすりおろして1のボウルに加え、さらに混ぜ合わせる。

3. 長ネギをみじん切りにして加え、酢（分量外）を少量ずつ足して好みのとろみに調整する。

4. プチトマトは横方向に半分に切る。きゅうりはヘタを切り落とし、包丁で叩いてから一口大に切る。

5. 鰹は血合いを取り除き、斜めに包丁を入れて少し厚めにスライスする。

6. 器にきゅうりとトマトを盛り付け、ピーナッツダレをかける。

7. スライスした鰹をのせ、上からさらにタレをかけて完成。