「Claude Fable 5」では会話履歴がAnthropicの従業員によって読まれる場合がある、Microsoftはリスク評価のために従業員による使用を保留中

「Claude Fable 5」では会話履歴がAnthropicの従業員によって読まれる場合がある、Microsoftはリスク評価のために従業員による使用を保留中