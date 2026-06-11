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丸ごと煮込んで出汁がジュワッ！ピーマンがトロトロになる極旨「ピーマンの煮浸し」

この記事は以下の動画を基に、動画投稿者の承諾を得た上で、AIライターが執筆しております

料理YouTubeチャンネル「しらっちのウマ痩せレシピ」が、「2食105kcal＆140円！ピーマン丸ごと放置でトロトロになる爆痩せレシピがウマすぎた…！」と題した動画を公開した。動画では、過去にテレビ番組でも紹介され話題となったという、激簡単でヘルシーな「ピーマンの煮浸し」の作り方を紹介している。



このレシピの最大のポイントは、包丁を一切使わない手軽さだ。ピーマンはヘタや種を取らず、味が染み込みやすいようフォークで2～3箇所穴を開けるだけで下準備が完了する。フライパンにピーマンを並べ、ほんだし、ごま油、醤油、みりん、酒、砂糖、水を全て一気に入れて蓋をし、煮詰めていく。



「本来はごま油でピーマンを炒めてから調味料を入れるんですけど、今回全部一緒にやります」と、究極のズボラ技を披露するしらっち。ピーマンの色が落ち着いてきたら一度ひっくり返し、出汁が少し残る程度まで煮詰めれば完成となる。器に盛り付け、空洞部分にしっかりと染み込んだ出汁をかけ、最後にかつお節をたっぷり振りかける。



実食シーンでは、ピーマンを丸ごと口に運び「マジでこれ本当にいつ作っても100点なんだよな」と大絶賛。ピーマンの苦味は砂糖と調味料のコクで見事に消え、トロトロの食感と口いっぱいに広がる和風出汁のジュワッとした旨味に、思わず言葉を失う様子が収められている。



1食あたり105キロカロリー、約140円で作れるという、ダイエットにも節約にも嬉しい一品。ピーマンが美味しくなるこれからの季節に、ぜひ試してみてはいかがだろうか。



【レシピ】

［材料］

・ピーマン 8個

・ほんだし 小さじ1

・ごま油 大さじ1

・醤油 大さじ1

・みりん 大さじ1

・酒 大さじ1

・砂糖 大さじ1

・水 100ml

・かつお節 適量



［作り方］

1. ピーマンはヘタや種を取らず、フォークで2～3箇所穴を開ける。

2. フライパンにピーマンを入れ、ほんだし、ごま油、醤油、みりん、酒、砂糖、水をすべて加える。

3. 蓋をして火にかけ、沸騰するまで待つ。

4. ピーマンの色が落ち着いて火が通ってきたら、蓋を開けて裏返す。

5. 再度蓋をして、煮汁が少し残るくらいまで煮詰める。

6. 器に盛り付け、フライパンに残った煮汁をかけてかつお節をまぶせば完成。