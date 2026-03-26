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YouTubeチャンネル「しらっちのウマ痩せレシピ」が、「たっぷりキャベツをペロリふわっシャキとんぺい焼き」と題したショート動画を公開した。包丁やフライパンを使わず、お皿とラップだけで完結するお手軽でヘルシーなレシピを紹介している。



動画は、お皿にラップを敷き、卵を2つ割り入れるところからスタートする。卵の上にスライサーを使ってキャベツを山盛りに削り入れると、さらにその上に豚薄切り肉を敷き詰めていく。調理のポイントは、洗い物を極力減らす工夫だ。スライサーを使うことで包丁とまな板が不要になり、加熱調理もそのまま行うためフライパンも使わない。動画内では「大量のキャベツがペロッと食べれるうえ、、、一食たったの80円で作れます」と、節約やダイエットにも適していることが強調されている。



加熱後、ラップごと半分に折りたたんで半月型に形を整え、新しいお皿に盛り付ける。仕上げにソース、マヨネーズ、青のりなどをたっぷりとかけると、屋台で出てくるような本格的なとんぺい焼きが完成。箸で割ると、ふんわりとした卵の中から火の通った豚肉とキャベツが顔を出し、食欲をそそる断面が現れる。



毎日のランチや、お酒のおつまみ、あと一品欲しい時に、この手軽で経済的なレシピを試してみてはいかがだろうか。



【レシピ】

［材料］

・卵 2個

・キャベツ 適量

・豚薄切り肉 5枚程度

・ソース 適量

・マヨネーズ 適量

・青のりなど 適量



［作り方］

1. お皿に大きめにラップを敷き、卵を2つ割り入れる。

2. 卵の上に、キャベツをスライサーで千切りにしながらたっぷりと乗せる。

3. キャベツの上に豚薄切り肉を重ならないように並べる。

4. 肉に火が通るまで加熱する。

5. 加熱後、熱いうちにラップごと半分に折りたたんで半月型に整え、お皿に盛り付ける。

6. ソース、マヨネーズ、青のりなどをトッピングして完成。