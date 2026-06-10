6月17日（水）「上田と女が吠える夜」

ジメジメ撃退！初夏の愚痴祭り＆100円ショップ＆プチプラを愛する女2時間SP

『ジメジメ撃退！初夏の愚痴祭り！』

ジメジメ蒸し暑い今の時期に気圧の変化もストレスもぶっ飛ばせ！

溜まりに溜まった愚痴を大放出！

『100円ショップ＆プチプラをこよなく愛す女』

物価高騰が止まらない昨今…生活に欠かせない100円ショップや300円ショップを

こよなく愛する女の大プレゼン祭り！

「ジメジメ撃退！初夏の愚痴祭り！」

▼大殺界だから○○！細木かおりがモヤっとした客の相談内容とは？

▼宇垣美里の処世術!? 愚痴はお嬢様言葉に変換して発散！

▼ハシヤスメ・アツコがもやっとする！SNSの意味深なつぶやき

▼スパイク・松浦志穂がイラッとした目の前で首を傾げて去っていく男子中学生

▼俳優・円井わんがイラっとする一言余計なDMのメッセージ

▼一言目から「ちなみに」と言ってくるスタッフにもやっとするLiLiCo

▼爛々・萌々が禁止にしたい！「好きな食べ物は？」に対する答えとは？

▼ジェジュンがイラッとした最近の飲食店での注文方法

「100円ショップ＆プチプラをこよなく愛する女」

▼加藤ローサ絶賛！子どもの水分補給に役立つ製氷グッズ＆おにぎりメーカー

▼平成レトロシールにハマっている島崎遥香が復活してほしいもの

▼とにかく牛乳をこぼしたくない商品推し ハイヒール・リンゴの超便利な神グッズクイズ！

▼芸能界きっての100円ショップクイーン渋谷飛鳥が教える強力マグネットの裏ワザ

▼料理・お菓子作りにお役立ち！大人気商品を小倉優子がプレゼン

▼100円とは思えないクオリティ？！愛用メイクを安田美沙子が紹介

▼丸山桂里奈の暴露？へそくりに使えるプチプラ貯金箱

▼マニアたちに圧倒される板垣李光人も購入希望のトラベルパウチ

お楽しみに！

MC

上田晋也

メンバー

大久保佳代子、いとうあさこ、若槻千夏、ファーストサマーウイカ

SPゲスト

ジェジュン / 板垣李光人

テーマゲスト（五十音順）

《愚痴祭り》

宇垣美里、ハシヤスメ・アツコ、細木かおり、松浦志穂（スパイク）、

円井わん、萌々（爛々）、LiLiCo

《100円ショップ＆プチプラ》

小倉優子、加藤ローサ、渋谷飛鳥、島崎遥香、丸山桂里奈、安田美沙子、

リンゴ（ハイヒール）