藤原竜也主演「カイジ」シリーズ4作目決定 7年ぶり復活で史上最大級の死闘描く【カイジ 人生リベンジゲーム】
【モデルプレス＝2026/06/10】俳優の藤原竜也が主演を務める『カイジ』シリーズ7年ぶり4作目となる映画『カイジ 人生リベンジゲーム』が、2027年1月29日に公開されることが決定した。
【写真】藤原竜也、ハイヒール×巨大な羽の“堕天使”姿
1996年より「ヤングマガジン」にて連載が開始され、今年連載開始30周年を迎える福本伸行による人気漫画『カイジ』（講談社「ヤンマガ」所載）。シリーズ累計発行部数3000万部を超え、今でも圧倒的人気を誇る『カイジ』の7年ぶり4作目となる映画『カイジ 人生リベンジゲーム』の2027年1月29日公開が決定した。数々の伝説と熱狂を生み出してきた『カイジ』シリーズ。いままでに公開された映画3作は『カイジ 人生逆転ゲーム』（2009年公開、22.5億円）、『カイジ2 人生奪回ゲーム』（2011年公開、16.1億円）、『カイジ ファイナルゲーム』（2020年公開、20.6億円）と、すべてヒットを記録し、日本を代表する人気シリーズとなった。
映画では、極限状態で繰り広げられるスリリングなゲーム、手に汗握るアクション、胸を熱くする人間ドラマ、そして観る者の心に突き刺さる数々の名セリフによって、多くの観客を魅了し続けてきた。なかでも、「キンキンに冷えてやがるっ…！」、「悪魔的だ〜！！」といったセリフは、大きな話題となり、1作目の公開から20年近く経った今なお、世代を超えて愛され続けている。
“国民的クズ”カイジ最後の戦いを描いた『カイジ ファイナルゲーム』から、7年――。再び藤原扮する“カイジ”が、スクリーンに帰還する。さらに制作を手掛けるスタッフ陣には、『カイジ』シリーズの監督・佐藤東弥、「ガリレオ」シリーズや「名探偵コナン」などジャンルの垣根を超えた活躍を見せる音楽・菅野祐悟と、シリーズを支えたメンバーが再集結。世界中で“デスゲーム”や“サバイバルゲーム”作品がブームとなった昨今、その“元祖にして頂点”ともいえる『カイジ』が、現代社会に新風を巻き起こすため、満を持して再始動する。
今作の制作決定にあたり、主演の藤原は「7年ぶりに『カイジ』の世界へ戻ってきましたが、福本先生のアイディアや脚本も含め、カイジならではの世界観が、今の時代にも通じる非常に楽しいエンターテインメント作品になっていると感じています」と気合十分。さらに「今回はいくつかゲームが出てきますが、どのシーンもとにかく大変で、監督・スタッフ、そして演じている我々も、出口の見えないような戦いの連続でした」と過酷な新作撮影を振り返った。
また、原作者であり、本作に脚本協力として参加している福本は、カイジ復活に際し「【3】でファイナルって謳っちゃったよなって思ったけれど。すいません。また、やります！やらせて下さい！」といいつつ「そろそろ観たくありませんか？藤原竜也のカイジ。観たいですよね？観れます！」と藤原への圧倒的な期待を寄せた。さらに佐藤監督は「これで最後という気持ちで作ったファイナルゲームの後に、4作目を作ると聞いて飛び上がらんばかりに喜びました。いや、実際に飛び上がりました」と製作が決まった際の喜びを語り、「藤原竜也カイジとの再会、そして新しい登場人物、新ゲームなど楽しい事がいっぱい詰まった4作目を、1日も早くお届けすべく、現在仕上げを頑張っています。どうぞご期待ください！」と本作への意気込みを語っている。
今回解禁されたティザーポスターには、「ただいま、クズの皆様」という印象的なコピーとともに、まるで鉄骨の上にたたずんでいるかのようなカイジの姿が映し出されている。あわせて公開された超特報映像では、かつての熱狂を呼び起こしながら、“ざわ…ざわ…”とした緊張感とともに、藤原扮するカイジの近影も登場し、新たな物語の幕開けを予感させる内容に期待が高まる。
今回描かれるのは、シリーズ史上最大級ともいえる“カイジvs帝愛”の新たな死闘。さらに最新技術をフル活用しアップデートされた鉄骨渡りや原作のエピソードを元にしたゲームも登場。極限状態のなかで暴かれていく人間の本性、欲望、希望、そのすべてを背負い、“カイジ”が再び命を懸けたゲームに挑む。
さらにカイジの“敵”として、原作でも圧倒的な人気を誇る、帝愛会長の息子・兵藤和也が登場。持つ者として生まれた“二世”である和也と、何も持たざる者として這い上がってきたカイジ。その対比は、“親ガチャ”という言葉が生まれた現代において、よりリアルで突き刺さるテーマを描き出す。果たして、和也は誰が演じるのか…令和に放たれる人生を賭けた“究極のサバイバルゲーム”続報にも期待が集まる。（modelpress編集部）
あっという間だったのか、長かったのかわからないですが、非常に熱い時間を過ごしました。今回はいくつかゲームが出てきますが、どのシーンもとにかく大変で、監督・スタッフ、そして演じている我々も、出口の見えないような戦いの連続でした。ただ、その分見せ場がたくさん詰まっていますし、見どころに溢れた作品になっていると思います。7年ぶりに『カイジ』の世界へ戻ってきましたが、福本先生のアイディアや脚本も含め、カイジならではの世界観が、今の時代にも通じる非常に楽しいエンターテインメント作品になっていると感じています。さらに、CGやVFXなど技術面も進化しているので、監督やCGチームが“リアルな鉄骨渡り”の世界をどう作り上げてくれるのか、完成が今からとても楽しみです。きっと皆さんに満足していただける作品になっていると思いますので、ぜひ劇場でご覧いただけたら嬉しいです。
また「カイジ4」をやりましょうという話は、「カイジ3」が終わってから、まぁ割とすぐありました。でも、「3」でファイナルって謳っちゃったよなって思ったけれど。すいません。また、やります！やらせて下さい！で、まずは脚本。脚本家の山口さんと、意見交換しながら、煮詰めていきました。今回の「カイジ4」には、僕がマンガで描いてきたいろいろなゲーム、勝負が、上手く盛り込まれています。それを、リアルカイジである藤原竜也さんが、映像というステージで、生き生きと、具現化してくれてます！そろそろ観たくありませんか？藤原竜也のカイジ。観たいですよね？観れます！是非、皆さん，映画館で、目撃、堪能して下さい！
これで最後という気持ちで作ったファイナルゲームの後に、4作目を作ると聞いて飛び上がらんばかりに喜びました。いや、実際に飛び上がりました。4作目といえば、『ゴジラ』でいえば『モスラ対ゴジラ』、『仁義なき戦い』で言えば『頂上作戦』です。どちらもシリーズ屈指の名作です。これはなんとしてもシリーズ最高の傑作にしなければなりません。藤原竜也カイジとの再会、そして新しい登場人物、新ゲームなど楽しい事がいっぱい詰まった4作目を、1日も早くお届けすべく、現在仕上げを頑張っています。どうぞご期待ください！
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【写真】藤原竜也、ハイヒール×巨大な羽の“堕天使”姿
◆藤原竜也主演「カイジ」シリーズ
1996年より「ヤングマガジン」にて連載が開始され、今年連載開始30周年を迎える福本伸行による人気漫画『カイジ』（講談社「ヤンマガ」所載）。シリーズ累計発行部数3000万部を超え、今でも圧倒的人気を誇る『カイジ』の7年ぶり4作目となる映画『カイジ 人生リベンジゲーム』の2027年1月29日公開が決定した。数々の伝説と熱狂を生み出してきた『カイジ』シリーズ。いままでに公開された映画3作は『カイジ 人生逆転ゲーム』（2009年公開、22.5億円）、『カイジ2 人生奪回ゲーム』（2011年公開、16.1億円）、『カイジ ファイナルゲーム』（2020年公開、20.6億円）と、すべてヒットを記録し、日本を代表する人気シリーズとなった。
◆藤原竜也、過酷な撮影回顧
“国民的クズ”カイジ最後の戦いを描いた『カイジ ファイナルゲーム』から、7年――。再び藤原扮する“カイジ”が、スクリーンに帰還する。さらに制作を手掛けるスタッフ陣には、『カイジ』シリーズの監督・佐藤東弥、「ガリレオ」シリーズや「名探偵コナン」などジャンルの垣根を超えた活躍を見せる音楽・菅野祐悟と、シリーズを支えたメンバーが再集結。世界中で“デスゲーム”や“サバイバルゲーム”作品がブームとなった昨今、その“元祖にして頂点”ともいえる『カイジ』が、現代社会に新風を巻き起こすため、満を持して再始動する。
今作の制作決定にあたり、主演の藤原は「7年ぶりに『カイジ』の世界へ戻ってきましたが、福本先生のアイディアや脚本も含め、カイジならではの世界観が、今の時代にも通じる非常に楽しいエンターテインメント作品になっていると感じています」と気合十分。さらに「今回はいくつかゲームが出てきますが、どのシーンもとにかく大変で、監督・スタッフ、そして演じている我々も、出口の見えないような戦いの連続でした」と過酷な新作撮影を振り返った。
また、原作者であり、本作に脚本協力として参加している福本は、カイジ復活に際し「【3】でファイナルって謳っちゃったよなって思ったけれど。すいません。また、やります！やらせて下さい！」といいつつ「そろそろ観たくありませんか？藤原竜也のカイジ。観たいですよね？観れます！」と藤原への圧倒的な期待を寄せた。さらに佐藤監督は「これで最後という気持ちで作ったファイナルゲームの後に、4作目を作ると聞いて飛び上がらんばかりに喜びました。いや、実際に飛び上がりました」と製作が決まった際の喜びを語り、「藤原竜也カイジとの再会、そして新しい登場人物、新ゲームなど楽しい事がいっぱい詰まった4作目を、1日も早くお届けすべく、現在仕上げを頑張っています。どうぞご期待ください！」と本作への意気込みを語っている。
◆「カイジ」ティザーポスター＆超特報映像も解禁
今回解禁されたティザーポスターには、「ただいま、クズの皆様」という印象的なコピーとともに、まるで鉄骨の上にたたずんでいるかのようなカイジの姿が映し出されている。あわせて公開された超特報映像では、かつての熱狂を呼び起こしながら、“ざわ…ざわ…”とした緊張感とともに、藤原扮するカイジの近影も登場し、新たな物語の幕開けを予感させる内容に期待が高まる。
今回描かれるのは、シリーズ史上最大級ともいえる“カイジvs帝愛”の新たな死闘。さらに最新技術をフル活用しアップデートされた鉄骨渡りや原作のエピソードを元にしたゲームも登場。極限状態のなかで暴かれていく人間の本性、欲望、希望、そのすべてを背負い、“カイジ”が再び命を懸けたゲームに挑む。
さらにカイジの“敵”として、原作でも圧倒的な人気を誇る、帝愛会長の息子・兵藤和也が登場。持つ者として生まれた“二世”である和也と、何も持たざる者として這い上がってきたカイジ。その対比は、“親ガチャ”という言葉が生まれた現代において、よりリアルで突き刺さるテーマを描き出す。果たして、和也は誰が演じるのか…令和に放たれる人生を賭けた“究極のサバイバルゲーム”続報にも期待が集まる。（modelpress編集部）
◆藤原竜也コメント
あっという間だったのか、長かったのかわからないですが、非常に熱い時間を過ごしました。今回はいくつかゲームが出てきますが、どのシーンもとにかく大変で、監督・スタッフ、そして演じている我々も、出口の見えないような戦いの連続でした。ただ、その分見せ場がたくさん詰まっていますし、見どころに溢れた作品になっていると思います。7年ぶりに『カイジ』の世界へ戻ってきましたが、福本先生のアイディアや脚本も含め、カイジならではの世界観が、今の時代にも通じる非常に楽しいエンターテインメント作品になっていると感じています。さらに、CGやVFXなど技術面も進化しているので、監督やCGチームが“リアルな鉄骨渡り”の世界をどう作り上げてくれるのか、完成が今からとても楽しみです。きっと皆さんに満足していただける作品になっていると思いますので、ぜひ劇場でご覧いただけたら嬉しいです。
◆原作：福本伸行コメント
また「カイジ4」をやりましょうという話は、「カイジ3」が終わってから、まぁ割とすぐありました。でも、「3」でファイナルって謳っちゃったよなって思ったけれど。すいません。また、やります！やらせて下さい！で、まずは脚本。脚本家の山口さんと、意見交換しながら、煮詰めていきました。今回の「カイジ4」には、僕がマンガで描いてきたいろいろなゲーム、勝負が、上手く盛り込まれています。それを、リアルカイジである藤原竜也さんが、映像というステージで、生き生きと、具現化してくれてます！そろそろ観たくありませんか？藤原竜也のカイジ。観たいですよね？観れます！是非、皆さん，映画館で、目撃、堪能して下さい！
◆監督：佐藤東弥コメント
これで最後という気持ちで作ったファイナルゲームの後に、4作目を作ると聞いて飛び上がらんばかりに喜びました。いや、実際に飛び上がりました。4作目といえば、『ゴジラ』でいえば『モスラ対ゴジラ』、『仁義なき戦い』で言えば『頂上作戦』です。どちらもシリーズ屈指の名作です。これはなんとしてもシリーズ最高の傑作にしなければなりません。藤原竜也カイジとの再会、そして新しい登場人物、新ゲームなど楽しい事がいっぱい詰まった4作目を、1日も早くお届けすべく、現在仕上げを頑張っています。どうぞご期待ください！
【Not Sponsored 記事】