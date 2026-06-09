REIRIE、新曲「ひなたぼっこ」がTVアニメ『令和のダラさん』エンディング主題歌に決定！新アーティスト写真公開、本人コメントも到着

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2023年に結成された黒宮れいと金子理江による2人組ユニット・REIRIE（ヨミ：レイリエ）。

このたび、REIRIEの新曲「ひなたぼっこ」が、2026年7月2日（木）より放送・配信開始となるTVアニメ『令和のダラさん』のエンディング主題歌に決定した。

TVアニメ『令和のダラさん』は、KADOKAWA刊の新時代オカルトコメディ漫画を原作とするアニメ作品。山奥の集落にある“忌み地”で、巨大な蛇体を持つ祟り神・屋跨斑（ヤマタギマダラ）と出会った日向と薫が、「ダラさん」と親しげに呼びながら自由奔放に振り回していく、新感覚オカルト＆コメディ作品となっている。

エンディング主題歌となる「ひなたぼっこ」は、作品の騒がしくもハートフルな空気感に寄り添う、暖かく柔らかな楽曲。毎話の物語の余韻を優しく包み込むようなサウンドと、REIRIEの繊細な歌声が重なり合い、作品のエンディングを彩る1曲に仕上がっている。

また、REIRIEのニューシングル「ひなたぼっこ / 斑」が、2026年8月26日（水）に発売されることも決定。本作は、TVアニメ『令和のダラさん』エンディング主題歌「ひなたぼっこ」と、REIRIEのダークで幻想的な一面を映し出す「斑」を収録した両A面シングルとなる。

「斑」は、怪異、輪廻、業、罪と罰をモチーフに、離れられない2人の運命を描いた和ダークナンバー。美しくも禍々しい言葉とサウンドで、REIRIEの幻想的かつ激情的な魅力を強く打ち出した楽曲となっている。暖かく柔らかな「ひなたぼっこ」と、妖しく鋭い「斑」。対照的な2曲によって、REIRIEの持つ“光と影”の両面を体感できるシングルとなっている。

CDは、M1に「ひなたぼっこ」を収録した【ひなたぼっこ盤】と、M1に「斑」を収録した【斑盤】の2形態で発売。各形態2,000円（税別）で、6月7日（日）20時00分より各販売サイトにて予約受付がスタート。

さらに、今回の発表にあわせてREIRIEの新アーティスト写真も公開。

黒宮れい、金子理江による唯一無二の存在感と、Major 1st Single「ひなたぼっこ / 斑」が持つ光と影のコントラストを感じさせる新ビジュアルとなっている。

なお、エンディング主題歌「ひなたぼっこ」は、本日公開されたTVアニメ『令和のダラさん』本予告第2弾映像内でも一部聴くことができる。

また、各音楽配信サービスでは7月3日（金）からの先行配信に先駆け、「ひなたぼっこ」のPre-add / Pre-saveもスタートしているので、ぜひチェックしてほしい。

＜REIRIE コメント＞

【REI】



『令和のダラさん』という素敵な作品に、エンディング主題歌として関わらせていただけることを本当に嬉しく思います！

毎話の余韻を彩れるような楽曲になっていますので、ぜひアニメと一緒に楽しんでいただけたら嬉しいです！

【RIE】



『令和のダラさん』エンディング主題歌を担当させていただけることになり、本当に光栄です！

ダラさんたちの物語と一緒に、私たちの音楽もぜひ楽しんでくださると嬉しいです！

●リリース情報

REIRIE Major 1st Single

「ひなたぼっこ / 斑」

8月26日発売

レーベル：MoooD Records / Bandai Namco Music Live

【斑盤】

品番：LAMR-4044

価格：￥2,200（税込）

予約はこちら

https://lnk.to/LAMR-4044

＜CD＞

1. 斑

2. ひなたぼっこ

3. 斑 -Instrumental-

4. ひなたぼっこ -Instrumental-

【ひなたぼっこ盤】

品番：LAMR-4045

価格：￥2,200（税込）

予約はこちら

https://lnk.to/LAMR-4045

＜CD＞

1. ひなたぼっこ

2. 斑

3. ひなたぼっこ -Instrumental-

4. 斑 -Instrumental-

初回生産特典

ランダムトレーディングカード(全6種)付き

※商品仕様・収録内容・特典内容は予告なく変更となる場合がございます。

購入者特典

A-on STORE/A-on STORE Powered by A!SMART：L判ブロマイド2枚セット

アニメイト：ミニフォト2枚セット

Amazon：メガジャケ[形態別]

セブンネットショッピング：アクリルクリップバッジ

楽天ブックス：缶バッジ

※メガジャケは、ジャケット(形態別)を使用したデザインとなります。

※全て異なるアーティスト写真を使用したデザインとなります。

※一部実施のない店舗もございます。

※特典有無についての詳細は各店舗様へご確認をお願いいたします。

※特典はなくなり次第終了となります。予めご了承ください。

配信情報

7月3日（金）先行配信開始

「ひなたぼっこ」



配信リンクはこちら

https://lnk.to/LZC-3582

●作品情報

TVアニメ『令和のダラさん』

2026年7月2日（木）22:30よりTOKYO MXほかにて放送開始

TOKYO MX：2026年7月2日（木）22:30〜放送開始

カンテレ：2026年7月2日（木）25:45〜放送開始

BS日テレ：2026年7月2日（木）23:00〜放送開始

AT-X（令和の時代に大丈夫なの!?Ver.）：

2026年7月2日（木）21:30〜放送開始

毎週月曜日 9:30〜 ※リピート放送

毎週水曜日 15:30〜 ※リピート放送

配信情報

dアニメストア他サービスにて配信決定

＜REIRIEアーティストプロフィール＞

2023年1月黒宮れい、金子理江により結成した2人組ユニット。

過去別ユニットで共に活動していたが数年の時を経て、運命的に再びタッグを組んだ。2人の持つ個性的な世界観そのものが共感され、ファンの大多数を女性層がしめている。また圧倒的に支持されているヴィジュアルと、ライブパフォーマンス力の高さで国内外多数フェスへの出演、ワンマンライブでは全国規模でファンを増やしている。

©ともつか治臣・KADOKAWA／令和のダラさん製作委員会

関連リンク

TVアニメ『令和のダラさん』公式サイト

https://www.darasan-anime.com/

REIRIEオフィシャルサイト

https://reirie.fanpla.jp/