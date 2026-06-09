この記事は、AIライターによる自動執筆記事です。投稿者の事前確認を経ていますが、不自然な文章や情報の欠落が生じている可能性があるため、元動画と併せてご確認ください。

元テレビ局員が警鐘「よくある男性の声だ」と反論するTikTokの闇。AI音声の無断利用が招く現実

この記事は以下の動画を基に、動画投稿者の承諾を得た上で、AIライターが執筆しております

下矢一良氏が自身のYouTubeチャンネルで「【津田健次郎氏が提訴】訴えられても認めない。TikTokが人気声優に詰められるもすっとぼける理由」を公開した。人気声優の声を無断で模倣したAI音声動画を巡る提訴について、元テレビ局員の視点から背景とプラットフォーム側の思惑を解説している。



動画で下矢氏は、津田健次郎氏の声をAIで模倣し、都市伝説などのナレーションで月に50万円から80万円の収益を得ていたアカウントの存在を指摘。津田氏が匿名投稿者ではなくTikTokを直接提訴した理由について、「情報開示請求には半年から1年かかる。とにかく早くやめさせたいという思いから、いきなりTikTokに行ったのだろう」と推測した。



これに対し、TikTok側は「この声はよくある男性の声だ」と反論して争う姿勢を見せている。下矢氏はこの主張に対して、「一度認めてしまうと次から次へと対応しなければならず、対応地獄・削除地獄に陥りたくない」というプラットフォーム側の本音があると断じた。さらに、日本俳優連合が津田氏を支援する声明を出したことに触れ、「まさにTikTok対全声優・全俳優みたいな戦いになっている」と事態の深刻さを強調している。



最後に下矢氏は、この問題が著名人に限らず、企業のインフルエンサー社長など「誰でも起こり得る」と警鐘を鳴らす。AIによる音声生成が容易になった現代において、「証拠は押さえるなど、ある程度備えておかないと怖い時代になった」と述べ、一人ひとりに自衛の必要性を強く訴えかけた。