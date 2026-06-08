

2026年6月2日、千葉市と千葉ロッテマリーンズ、イオンモールの三者は「千葉マリンスタジアム再構築基本計画策定に係る協定書」を締結しました。

プロ野球ファンやライブ・イベント参加者にとって最大の朗報と言えるのが、当初の屋外型想定から一転し、天候や強風に左右されない「屋内型（ドーム化）」を見据えた検討が本格化したこと。2034年頃の開業を目指し、新駅「幕張豊砂駅」周辺を巨大なボールパークへと変貌させる計画が進んでいます。

これにより、これまで海浜幕張駅で発生していた大規模イベント時の「激しい混雑」が大幅に緩和される見込みです。イオンモールが主導する企画提案を紐解き、私たちの交通アクセスや街の楽しみ方がどう進化するのか、鉄道チャンネル編集部の視点で分かりやすく解説します。

共同記者会見の様子

千葉市はこれまで、千葉ロッテマリーンズとともに、千葉マリンスタジアムの基本的な方向性について協議を進めてきました。今回の三者合意により、イオンモールを本事業の事業協力者として決定するとともに「千葉マリンスタジアム再構築基本計画策定に係る協定書」を締結。今後は本協定に基づき、三者が連携・協働。幕張新都心全体の価値が向上するスタジアムの再構築に向け、2027年3月頃までに事業実施の判断と基本計画を策定。開業は2034年頃を目指しています。

新スタジアムと「ボールパーク」構想の全貌

豊砂地区全体が“ボールパーク”へ

将来の回遊動線イメージ

新スタジアムは、幕張豊砂駅を起点とした回遊性を大幅に高める計画です。

スタジアムを核として、幕張豊砂駅からイオンモール幕張新都心及び豊砂公園を有機的に結びつけることで、スポーツ・商業・公共空間が一体となった都市空間を形成し、豊砂地区全体が“ボールパーク”として一体化するまちづくりの推進を図ります。

既存のイオンモール幕張新都心の運営者であるイオンモールが、スタジアム再構築事業に参画することで、モール施設の集客を活かした365日楽しめるスタジアムを実現します。

駅直結のメインゲートと充実の拡張機能

千葉マリンスタジアム周辺の整備計画

公共交通利用促進を図るべく、駅側に内野側メインゲート(GATE1)を配置します。

また、野球の試合がない日も賑わいを生み出すための機能が導入される予定です。

商業機能・エンタメ機能として、多様な飲食店やフードホール等の導入を検討。さらに滞在機能として、観戦・観覧機会と宿泊体験を融合したホテルの計画も盛り込まれました。

広場機能においては、スタジアム整備に合わせ、現在イオンモールがパークマネジメントで管理運営する豊砂公園を自社で再整備。カフェ等の配置も想定しています。

鉄道ネットワークと交通アクセスの進化

海浜幕張駅への集中を解消する「交通機能の分散化」

新スタジアムの建設が検討される千葉マリンスタジアム

最も注目したいのは、スタジアム来場者の動線が劇的に変わる点です。

これまで大規模イベント時にはJR京葉線の海浜幕張駅で激しい混雑が発生していましたが、新スタジアムへのアクセスは新駅である幕張豊砂駅が中心となります。

幕張豊砂駅徒歩圏へのスタジアム移転を、海浜幕張駅との「交通機能の分散化」につなげるべく、連携と協議が進められます。

幕張新都心の将来的な公共交通機関利用イメージ

JR京葉線だけでなく、他の路線からのアクセスルート拡充も計画されています。本公募提案時にイオンモールの協力企業である京成グループと豊砂地区から総武線・京成線へのバス輸送強化について協議・検討が進められます。

これには新スタジアム敷地内のバス発着所に関する検討も含まれています。例えば、幕張本郷駅〜幕張豊砂駅や、総武線各駅〜新スタジアムといったダイレクトなバス路線が整備されれば、都心方面だけでなく千葉県内陸部からのアクセスも飛躍的に向上するでしょう。

私たちのアクセスはどう変わる？（2034年想定）

新スタジアム開業とアクセス再編が実現すれば、観戦やイベントへ行く際のルート選択が以下のように大きく変わる可能性があります。

【JR京葉線ユーザー】

これまでの海浜幕張駅（徒歩約15分）から、幕張豊砂駅（駅直結・徒歩圏）へメイン動線がシフト。海浜幕張駅の改札制限や大混雑を回避しやすくなります。

【JR総武線・京成線ユーザー】

幕張本郷駅や幕張駅からのダイレクトな直行バス路線の拡充により、わざわざ京葉線に乗り換える手間が省け、千葉県内陸部や都心（新宿・秋葉原方面）からの所要時間が大幅に短縮される見込みです。

【遠方からの旅行者・遠征組】

スタジアム周辺にホテルが併設されることで、「試合観戦やライブの後は、目の前のホテルに宿泊し、翌日はイオンモールでショッピング」といった、新しい滞在スタイルが生まれます。

プロ野球の試合や大型イベントの熱気を街全体で共有し、シームレスに移動できる新しい幕張の未来。天候に左右されない「屋内型スタジアム」への期待も高まるなか、2034年頃の開業が今から待ち遠しいですね。

とはいえ、海風を感じながら見上げる屋外スタジアム特有の開放感も、今の千葉マリンならではの魅力です。新しいスタジアムの完成を心待ちにしつつ、現在のスタジアムでの熱戦やイベントも、いまのうちに存分に楽しんでおきましょう！

（画像：イオンモール）

鉄道チャンネル編集部

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