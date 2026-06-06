マンシーは5日に相手一塁手のバルガスと接触→交代

粋な対応に米国ファンから称賛の声が送られている。ドジャースのマックス・マンシー内野手は4日（日本時間5日）の敵地でのダイヤモンドバックス戦で、相手一塁手と激突して負傷交代。自身の状態が心配されるなか、翌日には激突相手へ贈っていた“プレゼント”の内容が判明。「めっちゃ素晴らしいじゃないか」「上品な行動だ」と大きな感動を呼んでいる。

思わぬアクシデントだった。相手一塁手のイルデマロ・バルガス内野手と激突したマンシーは、衝撃で負傷交代を余儀なくされた。しかし、お互いに全力プレーの末の出来事。マンシーは翌日、激突したバルガスに対して、ウイスキーのボトルをプレゼントして気遣ったという。

5日（同6日）に地元ラジオ局「Arizona Sports 98.7 FM Phoenix」のジョン・ガンバドロ氏が「バルガスがマンシーから贈られたのは、ウイスキーのブルーラベルのボトルだと私は聞いた」と裏話を伝えた。通算228本塁打を誇るドジャースの強打者がグラウンド外で見せたこの紳士的な振る舞いに、米ファンは即座に反応。「とても素晴らしい」「いい男だな」「お見事だ」といったコメントが相次いで並んだ。

幸いにもマンシーは脳震とうの検査をクリアし、6日（同7日）の本拠地・エンゼルス戦で代打出場した。粋な行動で相手に敬意を示すベテランは、再びグラウンドで元気な姿を見せてくれるだろう。（Full-Count編集部）