梅澤美波さんが始球式に登場

■ヤクルト ー 日本ハム（5日・神宮）

「乃木坂46」元メンバーで3代目キャプテンを務めた梅澤美波さんが5日、神宮球場で行われたヤクルト-日本ハムで始球式を務めた。170センチの長身を生かした華麗なフォームからノーバウンド投球を披露。「最高でした」「立ち姿が美しすぎる」と、心を奪われるファンが続出した。

5日からの日本ハム3連戦は「明治神宮外苑創建100年記念 JINGU STADIUM DAY」として開催。梅澤さんも背番号「100」のユニホームでマウンドに上がった。大きく振りかぶって投げたボールは、ストライクゾーンからは大きく逸れたが、ノーバウンドで捕手のミットに収まった。

大役を終えた梅澤さんは笑顔を見せて喜ぶと、捕手の古賀から記念ボールを受け取りグラウンドを後にした。見事なノーバウンド投球を見せた元アイドルに、球場からは温かい拍手が送られた。

梅澤さんのマウンド姿に多くのファンが虜になった。SNS上には「めっちゃ可愛かった」「画面からでも分かる脚の長さ」「スタイルエグすぎだろ」「脚長が際立つなぁ」「投げる前の真剣な表情、投げ終わった後の笑顔もステキ」「一目惚れしちゃう」「可愛かったしスタイルバグっててさすが」などのコメントが寄せられていた。（Full-Count編集部）