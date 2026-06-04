ウソップ役の山口勝平『ワンピース』のオーディションは「完全にルフィ狙いだった」
ABEMAの声優バラエティー番組『声優と夜あそび 金【関智一×戸谷菊之介】#5』の公式レポートが到着した。放送では、戸谷の代理MCとして、川島零士が出演したほか、ゲストとして山口勝平が夜あそび初登場。山口が出演する『TVアニメ「ワンピース」エルバフ編』とのコラボ企画や、山口にさまざまな質問をぶつける「あれもこれも聞きたい！勝平さん深掘り百本ノック」などで大盛り上がりの“夜あそび”が展開された。
【写真】顔ウソップに似てきた？『ワンピース』裏話を暴露する山口勝平
■「尾田先生の家でたこ焼きパーティー」山口勝平が明かす『ワンピース』秘話に川島零士も大興奮！
夜あそび初登場となった山口勝平を迎えた本放送では、『TVアニメ「ワンピース」エルバフ編』とのコラボ企画「エルバフ編大紹介！」を実施。ウソップ役の山口自ら、物語の見どころやキャラクターたちを紹介した。
エルバフについて、「ウソップもルフィも物語の序盤からずっと憧れていた戦士の国」と語った山口。さらに、長年ウソップを演じてきたなかでの変化について聞かれると、「オーディションの時は完全にルフィ狙いだった」「ウソップは自分でも全然想像がつかなかった」と告白。「わからないから、とりあえず自分ができることをどんどんやってみようと思ったら、なんとなく今のウソップになっていった」と振り返った。
また、川島から「麦わらの一味の皆さんは仲良いんですか？」と質問されると、「めちゃくちゃ仲良い」と即答。さらに、「尾田先生の家でたこ焼きパーティーをやったりする」と明かし、遊び心あふれる尾田栄一郎氏の自宅についても告白。子どもたちが遊べる汽車やUFOキャッチャーまで設置されているそうで、川島も「そんなフランクなんですか！？」と大興奮。ほかにも、収録日に誕生日が当たると“みんなにうなぎを奢る”というワンピースチーム独自のルールなど、仲の良さが伝わる裏話が続出した。
そしてコーナーの最後には、本邦初公開となるエルバフ編のスペシャル映像を解禁。神の騎士団メンバーのキャスト情報も発表され、スタジオは大きな盛り上がりを見せた。
■「男・野沢雅子になりたい」山口勝平が語るレジェンド声優への憧れに関智一も感動
続いては、「あれもこれも聞きたい！勝平さん深掘り百本ノック」を実施。夜あそび初登場となる山口に対し、関と川島がさまざまな質問をぶつけていくことに。
「影響を受けた声優は？」という質問では、野沢雅子への強い憧れを告白。「僕の半分は野沢雅子さんでできてます」「男・野沢雅子になりたい」と語り、中学生の頃にサインをもらったエピソードも披露。さらに、「オーディションで悩んだ時は“まこさんだったらどうやるかな”って考える」と明かし、関も「すごいなぁ」と聞き入った。
また、自身の師匠であり、芸名“勝平”の名付け親でもある故・肝付兼太については、「田舎者だから勝平でって単純に付けられました（笑）」と笑いを誘いつつ、「お芝居を全部教えてもらった。僕が今ここにいるのは肝さんのおかげ」と感謝を語り、スタジオは温かい空気に包まれた。
さらに、いたずら好きな一面も明らかに。関は「勝平さんに台本をいたずらされた」と暴露し、山口も「浪川ちゃんにはいろんなことしたなぁ」と懐かしそうに回顧。現場を和ませる“愛されキャラ”ぶりを披露。
ほかにも、「先輩に対して今思えば無礼だったこと」「勝平さんから見た関智一」「俺売れるかもと思った瞬間は？」など、次々と飛び出す質問に回答。レジェンド声優ならではの貴重なエピソードが続出。そんななか、川島へ向けて「30歳なんて一番なんでもできる時期だよ」「なんでもできそうで楽しい頃だから」とエールを送る場面も。川島も真剣な表情で耳を傾け、山口の言葉を噛み締めていた。
■「尾田先生の家でたこ焼きパーティー」山口勝平が明かす『ワンピース』秘話に川島零士も大興奮！
夜あそび初登場となった山口勝平を迎えた本放送では、『TVアニメ「ワンピース」エルバフ編』とのコラボ企画「エルバフ編大紹介！」を実施。ウソップ役の山口自ら、物語の見どころやキャラクターたちを紹介した。
エルバフについて、「ウソップもルフィも物語の序盤からずっと憧れていた戦士の国」と語った山口。さらに、長年ウソップを演じてきたなかでの変化について聞かれると、「オーディションの時は完全にルフィ狙いだった」「ウソップは自分でも全然想像がつかなかった」と告白。「わからないから、とりあえず自分ができることをどんどんやってみようと思ったら、なんとなく今のウソップになっていった」と振り返った。
また、川島から「麦わらの一味の皆さんは仲良いんですか？」と質問されると、「めちゃくちゃ仲良い」と即答。さらに、「尾田先生の家でたこ焼きパーティーをやったりする」と明かし、遊び心あふれる尾田栄一郎氏の自宅についても告白。子どもたちが遊べる汽車やUFOキャッチャーまで設置されているそうで、川島も「そんなフランクなんですか！？」と大興奮。ほかにも、収録日に誕生日が当たると“みんなにうなぎを奢る”というワンピースチーム独自のルールなど、仲の良さが伝わる裏話が続出した。
そしてコーナーの最後には、本邦初公開となるエルバフ編のスペシャル映像を解禁。神の騎士団メンバーのキャスト情報も発表され、スタジオは大きな盛り上がりを見せた。
■「男・野沢雅子になりたい」山口勝平が語るレジェンド声優への憧れに関智一も感動
続いては、「あれもこれも聞きたい！勝平さん深掘り百本ノック」を実施。夜あそび初登場となる山口に対し、関と川島がさまざまな質問をぶつけていくことに。
「影響を受けた声優は？」という質問では、野沢雅子への強い憧れを告白。「僕の半分は野沢雅子さんでできてます」「男・野沢雅子になりたい」と語り、中学生の頃にサインをもらったエピソードも披露。さらに、「オーディションで悩んだ時は“まこさんだったらどうやるかな”って考える」と明かし、関も「すごいなぁ」と聞き入った。
また、自身の師匠であり、芸名“勝平”の名付け親でもある故・肝付兼太については、「田舎者だから勝平でって単純に付けられました（笑）」と笑いを誘いつつ、「お芝居を全部教えてもらった。僕が今ここにいるのは肝さんのおかげ」と感謝を語り、スタジオは温かい空気に包まれた。
さらに、いたずら好きな一面も明らかに。関は「勝平さんに台本をいたずらされた」と暴露し、山口も「浪川ちゃんにはいろんなことしたなぁ」と懐かしそうに回顧。現場を和ませる“愛されキャラ”ぶりを披露。
ほかにも、「先輩に対して今思えば無礼だったこと」「勝平さんから見た関智一」「俺売れるかもと思った瞬間は？」など、次々と飛び出す質問に回答。レジェンド声優ならではの貴重なエピソードが続出。そんななか、川島へ向けて「30歳なんて一番なんでもできる時期だよ」「なんでもできそうで楽しい頃だから」とエールを送る場面も。川島も真剣な表情で耳を傾け、山口の言葉を噛み締めていた。