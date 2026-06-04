新人をいじめて退職に追い込む職場が悲惨だった 残っているのは「20年、30年のベテランばかり」、コンプラ無視の惨状

会社の福利厚生や仕事内容がどれだけしっかりしていても、職場の人間関係が原因で台無しになることは珍しくない。

投稿を寄せた愛知県の40代女性は、かつて勤務していた「地元では名の通った企業」でのことを振り返った。会社の福利厚生などはしっかりしていたというが、現場の環境はかなりやばい状態だったようだ。 （文：金森マリ乃）

「毎回新人が入って来るたびにすごい圧」

女性が配属されたのは、信じられないほど閉鎖的な職場だった。

「社員よりベテランお局パート達が牛耳っていて新人を虐めて辞めさせる職場でした」

その結果、職場の年齢構成は極端に偏っていたという。

「残っているのは20年、30年のベテランばかりで若い子がいなく会社の仕事や福利厚生はしっかりしていたので意地で1年半続けましたが」

条件が良いだけに女性も割り切って働こうとしたようだが、新しく入ってくる人間への仕打ちを毎回見せつけられるのは耐え難かったようだ。

「毎回新人が入って来るたびにすごい圧をかけ、今時これだけコンプライアンスが会社で厳しく言われてるのにパートの中ではお構いなしに昭和のいじめが続いている環境が嫌になって辞めました」

どれほど会社側が法令遵守を叫んだところで、現場を仕切るベテラン勢にその意識がなければ、新人が定着するはずもない。女性は意地で1年半続けたというが、こうした会社は外からはなかなかわからないのが厄介だ。

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