トルコ代表の壮行式に米メディアが注目

サッカーの北中米ワールドカップ（W杯）開幕が11日（日本時間12日）に迫る中、各国代表は続々と現地入りしている。米メディアが、トルコ代表に対して行われた壮大すぎる見送りの様子を伝えると、海外ファンの注目を集めている。

いよいよW杯開幕が近づいてきた。日本代表は2日、成田空港から全日空（ANA）スタッフらに見送られながら、同社のチャーター機で事前合宿地のメキシコ・モンテレイへと出発。日本時間3日に現地に到着すると、熱烈な歓迎を受けていた。

そんな中、トルコ代表が受けた壮大な壮行式が話題を呼んでいる。選手たちを乗せたバスが空港へ向かう道中のこと。トルコ国旗を模した赤地に白のチームバスの後方には、約200台の車が隊列を成して、追走している。この車は代表スポンサーを務める同国のEVメーカー「Togg」のもので、全てに国旗カラーのペイントが施されていた。

米スポーツ専門局「ESPN」のサッカー専門Xが実際の写真を投稿し、「W杯の戦いが幕を開ける中、チームバスが空港へ向かう際にトルコ代表は大規模な車列による見送りを受けた。信じられないほど素晴らしい見送りだ」と伝えると、海外ファンも反応している。

「なんなんだ、この大規模な護送車列は？」

「これこそ本当の“国を挙げての応援”だ。国を挙げて支えている。W杯への旅立ちにふさわしい、なんて素晴らしい見送りなんだ！」

「あのバスの中から窓の外の光景を見たら、間違いなく鳥肌ものだろうね」

「こんな後押しがあるんだから、トルコはベスト16まで行きそうだ」

「トルコのファンはやっぱり格が違う。これはただの見送りじゃない。トルコサッカー界の存在感を示す宣言みたいなものだ」

ハカン・チャルハノール（インテル）やアルダ・ギュレル（レアル・マドリード）らが名を連ねたトルコは、グループDでオーストラリア、パラグアイ、アメリカと対戦する。



（THE ANSWER編集部）