虎の４番が火をつけた反撃は、勝利の扉を開く寸前で止まった。阪神は３日の西武戦（甲子園）に２―３で敗れ、２連敗を喫した。昨季から続く西武戦の連敗は４に伸び、甲子園では５月２６日の日本ハム戦から藤川球児監督（４５）就任後ワーストの４連敗。交流戦は２勝５敗となり、この日、首位ヤクルトがロッテに１―０で勝ったため、ゲーム差は１・５に広がった。重い夜に唯一、甲子園の空気を変えたのが佐藤輝明内野手（２７）の１５号２ランだった。

３点を追う９回。先頭の森下が左翼フェンス直撃の三塁打で出塁すると、佐藤輝がカウント１―１からの３球目、西武の新守護神・岩城の１４７キロ直球を左翼ポール際へ運んだ。ともに並んでいた同僚の森下を引き離し、セ界本塁打王争いで単独トップに立つ１５号。敗色濃厚だったスタンドを一瞬で沸騰させる、力と技術が詰まったアーチだった。

それでも主砲は試合後、浮かれなかった。「よかったです。最後まで諦めないように」。言葉は短かったが、４番の責任感がにじんだ。豪快な一発を放っても、勝たなければ喜び切れない。反撃はそこまでだった。

試合は投手戦だった。先発の大竹は２回、ネビンに先制１０号ソロを浴びたものの、６回まで散発４安打１失点でゲームメーク。だが、打線は西武先発の渡辺を攻略できない。２回には佐藤輝が自己最長タイの１４試合連続安打となる左前打を放つなど好機をつくったが、あと一本が出なかった。

流れを決定づけたのは７回の守りだ。二死一、三塁から長谷川の遊ゴロを小幡がファンブルし、さらに一塁へ悪送球。１プレー２失策で走者２人が生還した。０―１の最少ビハインドで踏みとどまりたい局面で、あまりにも痛い２点を失った。

８回も２死無走者から代打・嶋村の一塁内野安打、高寺の中前打で一、三塁と攻めながら無得点。佐藤輝が最後に意地を見せたからこそ、序盤の拙攻と７回の守乱が重く響いた。あの２点がなければ、９回の一発は同点弾になっていた。虎党のボルテージを上げた１５号は、悔しさまで倍増させる一撃になった。