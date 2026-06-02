〈広島カープ3人目の新疑惑 現役選手の「ゾンビたばこ」吸引動画を「週刊文春」が新たに入手〈カートリッジのようなものが握られ…〉〉から続く

広島カープの薬物問題に新たな展開が起きている。広島県警は6月1日、昨年11月、羽月にレターパックでエトミデート、通称「ゾンビたばこ」を譲り渡した疑いで、滝口涼介容疑者（38）を再逮捕したのだ。滝口は5月にエトミデートを所持していた疑いで逮捕されていた。滝口は「間違いありませんが、送った日付までは覚えていません」と容疑を認めている。

【画像】逮捕された滝口涼介容疑者（38）



公判で衝撃発言をした羽月 ©時事通信社

この滝口は、「週刊文春 電子版」（5月16日配信）で、「カープ選手とゾンビたばこ売人の『禁断2ショット』」として写真を公開した“売人”に他ならない。

その写真には、六本木のバーのソファーでくつろぐカープの野手・A選手が写っている。彼の手元にはカートリッジのようなものが見える。その横で笑顔を見せているのが滝口なのだ。彼も電子たばこを加熱する器具のようなものを手に握っている。

羽月は先日、自身のTikTokでのライブ配信で、「私を含め6人の選手が購入した」と証言している。彼のみならず、ほかのカープ選手とも接点のあった滝口。一体、どのような人物なのか――。

現在配信中の「週刊文春 電子版」では、カープ選手と写っている滝口の素顔、滝口が芸能人とも繋がりがあったこと、カープの別の選手の「吸引動画」の場に滝口もいたことなどを詳しく報じている。

（「週刊文春」編集部／週刊文春 電子版オリジナル）