２０２４年パリ五輪重量挙げ男子１０２キロ超級代表の村上英士朗（いちご）が３１日、名古屋市で行われた全日本選手権で、体重制限がある１１０キロ級に初出場した。

結果は２位と奮闘したが、「緊張して思うように動けなかった。新しい競技に参加しているぐらいの気持ち」と驚きを隠せなかった。

パリ五輪はケガの影響もあって１０位に終わったが、「世界トップとの差はほとんどないと感じ、すごくやりきったなと思った」といい、新たな階級での挑戦を決断。ピーク時の体重は１５５キロあったが、食事制限を中心に、約１年半かけて４５キロ超の減量を達成した。

しかし１０２キロ超級では無縁だった減量の影響からか、この日は「全然足に力が入らなくて、つってしまった」。前半のスナッチは１６１キロを最後の３回目でようやく成功し、後半のジャークは最初に１８１キロをクリアしたものの、続く１９２キロは成功ならず、トータル３４２キロで終了。優勝した持田龍之輔（ＡＬＳＯＫ）に３９キロ差で完敗した。

今回の結果を受け、２８年ロサンゼルス五輪の選考レースが始まる今秋の世界選手権代表入りは厳しくなったが、「タンク村上」の愛称で知られる３０歳は「またチャンスはあると思うんで、競技人生を懸けて戦いたい。持田選手に勝ちたい。ロサンゼルス五輪でメダルを取ります」と宣言した。