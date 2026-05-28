横浜流星&広瀬すず『汝、星のごとく』新キャスト4名解禁。石田ゆり子は髪をばっさり切って挑む
2026年秋公開の映画『汝、星のごとく』に、尾野真千子さん、木村佳乃さん、石田ゆり子さん、長谷川博己さんの出演が発表された。横浜流星さんと広瀬すずさんがW主演を務める、凪良ゆうさん原作の本屋大賞受賞作の映画化。瀬戸内の島を舞台に、15年にわたる愛と選択の物語が描かれる。
【画像】櫂と暁海が通う高校の化学教師・北原草介を演じる長谷川博己さん
■櫂と暁海の人生に深く関わる4人が解禁
恋多き女性として、息子・櫂(横浜流星)の人生に影を落とす母・青埜ほのかを演じるのは尾野真千子さん。藤井道人監督とは今作で2度目のタッグとなる。ほのかについては、「思わず溜息が出てしまうような、男性への執着心が強いどうしようもない女性」と語った。
暁海(広瀬すず)の母・井上志穂を演じるのは木村佳乃さん。暁海が櫂を追って東京へ行けない、その原因をつくる人物でもある。「暁海を縛りつけてしまっている、自分自身にも深く傷ついている女性」と木村さんは役を読み解く。非常に難しい役どころゆえに、演技中は集中力を要し、「とにかくカロリーを消費致しました」と振り返る。
そして、暁海の父の浮気相手でオートクチュールの刺しゅう作家・林瞳子を演じるのが石田ゆり子さんだ。役づくりにあたって、石田さんは「暁海に憎悪と憧れという相反する気持ちを揺り起こさせなくてはいけない存在として、俗世間的な欲望のようなものを削ぎ落としたくて」髪をかなり短く切ったという。藤井道人監督の演出を「自分の中の雑念が次第に消えていくような修行感があります」と表現し、「できることならもう少し長く携わりたかった」と惜しむ。
櫂と暁海が通う高校の化学教師で、卒業後も2人を気にかける北原草介には長谷川博己さん。原作ファンが「映画で誰が演じるのか」と最も気にしていた役でもある。北原は主人公2人に寄り添うメンターでありながら、どこか得体の知れない人物。長谷川さん自身も「2時間という映画の枠の中でどこまで立ち上げられるかは…なかなか難しかったです」と率直に明かしている。
■予告映像が映す2人の15年
2026年4月に公開された予告映像が映し出すのは、瀬戸内の小さな島で出会った2人の姿だ。転校してきた櫂と、この島で育った暁海。ともに家庭に恵まれず、わだかまりを抱える2人は、互いに唯一の心の支えとなり、恋に落ちる。そんな2人の関係を象徴するのが、予告のラストに置かれた櫂のセリフだ。
「どこまで続くかわからない。けれど、続くところまで共に歩きたい」
ずっと一緒だよ、というラブストーリーにありがちな依存と隣り合わせの甘い言葉ではない。未来を約束できないと知ったうえで、それでも今、隣にいたい--そう正直に差し出す、誠実な言葉だ。やがて、櫂は夢をつかむために上京する道を選び、暁海は島に残り、家族の生活を引き受ける。
人はときに、背負うものと自由のあいだで引き裂かれる。家族のために、恋人のために、自分のために--どれかを選べば、どれかを諦めることになる。15年後、無情にも突き付けられるいくつもの“岐路”の先で、2人はどんな決断をくだすのだろうか。
映画『汝、星のごとく』は2026年秋、全国公開。2人がたどり着く答えを、スクリーンで見届けたい。
映画『汝、星のごとく』作品情報
2026年秋公開
原作：凪良ゆう『汝、星のごとく』(講談社文庫)
監督：藤井道人
脚本：安達奈緒子
出演：横浜流星、広瀬すず、尾野真千子、木村佳乃、石田ゆり子、長谷川博己
制作プロダクション：TOHOスタジオ、ドラゴンフライ
配給：東宝
(C)2026『汝、星のごとく』製作委員会 (C)凪良ゆう/講談社
※記事内に価格表示がある場合、特に注記等がない場合は税込み表示です。商品・サービスによって軽減税率の対象となり、表示価格と異なる場合があります。
【画像】櫂と暁海が通う高校の化学教師・北原草介を演じる長谷川博己さん
恋多き女性として、息子・櫂(横浜流星)の人生に影を落とす母・青埜ほのかを演じるのは尾野真千子さん。藤井道人監督とは今作で2度目のタッグとなる。ほのかについては、「思わず溜息が出てしまうような、男性への執着心が強いどうしようもない女性」と語った。
暁海(広瀬すず)の母・井上志穂を演じるのは木村佳乃さん。暁海が櫂を追って東京へ行けない、その原因をつくる人物でもある。「暁海を縛りつけてしまっている、自分自身にも深く傷ついている女性」と木村さんは役を読み解く。非常に難しい役どころゆえに、演技中は集中力を要し、「とにかくカロリーを消費致しました」と振り返る。
そして、暁海の父の浮気相手でオートクチュールの刺しゅう作家・林瞳子を演じるのが石田ゆり子さんだ。役づくりにあたって、石田さんは「暁海に憎悪と憧れという相反する気持ちを揺り起こさせなくてはいけない存在として、俗世間的な欲望のようなものを削ぎ落としたくて」髪をかなり短く切ったという。藤井道人監督の演出を「自分の中の雑念が次第に消えていくような修行感があります」と表現し、「できることならもう少し長く携わりたかった」と惜しむ。
櫂と暁海が通う高校の化学教師で、卒業後も2人を気にかける北原草介には長谷川博己さん。原作ファンが「映画で誰が演じるのか」と最も気にしていた役でもある。北原は主人公2人に寄り添うメンターでありながら、どこか得体の知れない人物。長谷川さん自身も「2時間という映画の枠の中でどこまで立ち上げられるかは…なかなか難しかったです」と率直に明かしている。
■予告映像が映す2人の15年
2026年4月に公開された予告映像が映し出すのは、瀬戸内の小さな島で出会った2人の姿だ。転校してきた櫂と、この島で育った暁海。ともに家庭に恵まれず、わだかまりを抱える2人は、互いに唯一の心の支えとなり、恋に落ちる。そんな2人の関係を象徴するのが、予告のラストに置かれた櫂のセリフだ。
「どこまで続くかわからない。けれど、続くところまで共に歩きたい」
ずっと一緒だよ、というラブストーリーにありがちな依存と隣り合わせの甘い言葉ではない。未来を約束できないと知ったうえで、それでも今、隣にいたい--そう正直に差し出す、誠実な言葉だ。やがて、櫂は夢をつかむために上京する道を選び、暁海は島に残り、家族の生活を引き受ける。
人はときに、背負うものと自由のあいだで引き裂かれる。家族のために、恋人のために、自分のために--どれかを選べば、どれかを諦めることになる。15年後、無情にも突き付けられるいくつもの“岐路”の先で、2人はどんな決断をくだすのだろうか。
映画『汝、星のごとく』は2026年秋、全国公開。2人がたどり着く答えを、スクリーンで見届けたい。
映画『汝、星のごとく』作品情報
2026年秋公開
原作：凪良ゆう『汝、星のごとく』(講談社文庫)
監督：藤井道人
脚本：安達奈緒子
出演：横浜流星、広瀬すず、尾野真千子、木村佳乃、石田ゆり子、長谷川博己
制作プロダクション：TOHOスタジオ、ドラゴンフライ
配給：東宝
(C)2026『汝、星のごとく』製作委員会 (C)凪良ゆう/講談社
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