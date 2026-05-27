【Amazon スマイルSale】ガジェットや日用品、飲食料品などが最大63％オフに
Amazon スマイルSaleが本日からスタートしました！今回は、セール対象の中から目玉商品をピックアップ。割引率の高い注目アイテムはセール終了を待たずに売り切れてしまうこともあるので、早めの購入がおすすめです。

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スッキリ飲みやすい。アイリスオーヤマ「富士山の天然水」


アイリスオーヤマ(IRIS OHYAMA)

アイリスオーヤマ 天然水 ラベルレス 富士山の天然水 500ml アイリスオーヤマ(IRIS OHYAMA) 天然水 ラベルレス 500ml ×24本 富士山の天然水 バナジウム含有 水 ミネラルウォーター ペットボトル 静岡県産 ケース 500ミリリットル ボトル

1,940円 → 1,122円（42%オフ）

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（価格・在庫状況は記事公開時点のものです）



強めの炭酸ガスで爽快な味わい。「ウィルキンソン タンサン」


ウィルキンソン

[Amazon限定ブランド] アサヒ飲料 MS+B ウィルキンソン タンサン ラベルレスボトル 500ml×24本 [炭酸水] ウィルキンソン タンサン ラベルレスボトル 500ml×24本 [炭酸水] [Amazon限定ブランド] [アサヒ飲料] [MS＋B]

2,291円 → 1,899円（17%オフ）

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（価格・在庫状況は記事公開時点のものです）



カフェインゼロで、子どもから大人まで飲めるアサヒの「十六茶」


十六茶

[Amazon限定ブランド] #like アサヒ飲料 十六茶 2L×9本 十六茶 アサヒ飲料 ラベルレスボトル 660ml×24本 [お茶] [ノンカフェイン]

2,386円 → 1,635円（31%オフ）

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（価格・在庫状況は記事公開時点のものです）



ランチタイムや外出先での気分転換に。「爽健美茶」


爽健美茶

爽健美茶 600ml PET コカ・コーラ 爽健美茶 600mlPET×24本

3,360円 → 1,882円（44%オフ）

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（価格・在庫状況は記事公開時点のものです）



濃い旨みと香りが楽しめる「機能性表示食品 綾鷹 濃い緑茶」


綾鷹

コカ・コーラ 綾鷹 濃い緑茶 525mlPET ×24本 [機能性表示食品]

2,309円 → 1,985円（14%オフ）

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（価格・在庫状況は記事公開時点のものです）



1カ月分ストックできる30本入り。「おーいお茶 濃い茶」


おーいお茶

[機能性表示食品] 伊藤園 ラベルレス おーいお茶 濃い茶 460ml×30本 スマートボトル

4,200円 → 1,980円（53%オフ）

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カラダが求める酸っぱさ。「キレートレモン Wレモン」


キレートレモン

キレートレモン Wレモン キレートレモン Wレモン 500ml×24本 クエン酸 ビタミンC レモン果汁 炭酸飲料 ペットボトル ポッカサッポロ

4,655円 → 2,387円（49%オフ）

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（価格・在庫状況は記事公開時点のものです）



Amazonブランドの国産米パックご飯 200g×24個


by Amazon

by Amazon パックご飯 国産米 100% レトルト食品(10種) by Amazon パックご飯 国産米 200g×24個 低温製法米

4,259円 → 3,280円（23%オフ）

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チャック付きで使いやすい。マ・マーのスパゲティ 600g×5袋（ 約30人前）


マ・マー

結束 マ・マー スパゲティ 1.6mm 600g×5袋（ 約30人前 ）アルデンテ パスタ 麺 レンジ調理 簡単 調理 計量不要 ( 結束タイプ / チャック付袋 ）

2,884円 → 1,653円（43%オフ）

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睡眠の質の向上に役立つ。機能性表示食品「リラーレ」


キユーピーウエルネス

キユーピー リラーレ 睡眠 サプリ 機能性表示食品 ラフマ配合 [ グリシン GABA テアニン 不使用] 睡眠 の 質を高める キユーピー リラーレ 睡眠 サプリ 60粒 約30日分 機能性表示食品 ラフマ配合 [ グリシン GABA テアニン 不使用] 睡眠 の 質を高める (30日用)

2,380円 → 1,100円（54%オフ）

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鼻炎に早めからしっかり対処。「アレジオン20」


アレジオン

【第2類医薬品】アレジオン20 【第2類医薬品】アレジオン20 48錠

8,294円 → 3,087円（63%オフ）

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胃に優しく、つらい頭痛に速く効く。「イブクイック頭痛薬DX」


イブ(EVE)

【指定第2類医薬品】イブクイック頭痛薬DX 【指定第2類医薬品】イブクイック頭痛薬DX 60錠

2,629円 → 1,386円（47%オフ）

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VITAS（バイタス）の「VITA POWER マルチビタミン」


ＶＩＴＡＳ

VITAS（バイタス） VITA POWER ビタパワー マカ 亜鉛 マルチビタミン VITAS（バイタス） VITA POWER ビタパワー マカ 亜鉛 マルチビタミン 120粒 30日分

2,480円 → 1,725円（30%オフ）

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メンズのためのマルチビタミン。手軽に栄養チャージ可能


AMBiQUE

アンビーク メンズマルチビタミン 亜鉛 マカ 錠剤 ビタミン14種 クエン酸 アルギニン シトルリン 即効チャージ 持続型 栄養機能食品 ビオチン アンビーク メンズマルチビタミン 亜鉛 マカ 錠剤 ビタミン14種 クエン酸 アルギニン シトルリン 即効チャージ 持続型 栄養機能食品 ビオチン (通常サイズ×1袋)

2,480円 → 1,730円（30%オフ）

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皮膚や粘膜の健康維持をサポート。DHC「ビタミンC」


DHC

DHC ビタミンC(ハードカプセル) DHC ビタミンC（ハードカプセル）徳用90日分【栄養機能食品（ビタミンC・ビタミンB2）】

644円 → 539円（16%オフ）

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ヘビーウェイトTシャツの代名詞。ヘインズのBEEFY-T


Hanes

Hanes ビーフィー Tシャツビーフィー Tシャツ BEEFY-T 1枚組 綿100% 肉厚生地 ヘビーウェイトT H5180メンズ ビーフィー Tシャツ BEEFY-T 1枚組 綿100% 肉厚生地 丸胴仕様 タグレス仕様 ヘビーウェイトT H5180-010-L

2,420円 → 1,408円（42%オフ）

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Hanes

Hanes ビーフィー Tシャツ 半袖 丸首 2枚組 綿100% 丸胴仕様 タグレス仕様 2Pビーフィー Tシャツ BEEFY-T 2枚組 綿100% 肉厚生地 丸胴仕様 タグレス仕様 ヘビーウェイトT H5180-2メンズ ビーフィー Tシャツ BEEFY-T 2枚組 綿100% 肉厚生地 丸胴仕様 タグレス仕様 ヘビーウェイトT H5180-2-010-L

4,620円 → 2,624円（43%オフ）

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スポーティな装いに高級感を演出する「U530」


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12,980円 → 8,637円（33%オフ）

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最大50時間の長時間再生が可能。「Soundcore P31i」


Soundcore

Anker Soundcore P31i (Bluetooth 6.1) 【完全ワイヤレスイヤホン/アクティブノイズキャンセリング/マルチポイント接続 / 最大50時間再生 / PSE技術基準適合】 Anker Soundcore P31i (Bluetooth 6.1) 【完全ワイヤレスイヤホン/アクティブノイズキャンセリング/マルチポイント接続 / 最大50時間再生 / PSE技術基準適合】ブラック

5,990円 → 4,990円（17%オフ）

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テレワークやゲームにも。軽量&スリムなモバイルモニター


KEEPTIME

KEEPTIME 15.6インチ モバイルモニター モバイルディスプレイ ポータブルモニター KEEPTIME モバイルモニター 15.6インチ 1920*1080 モバイルディスプレイ ポータブルモニター IPS液晶パネル 非光沢画面 薄型 軽量 マグネット保護カバー付き USB Type-C ミニHDMI PS4/XBOX/Sw-itch/PC/Macなど対応 在宅勤務 リモートワーク

13,950円 → 8,405円（40%オフ）

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24時間連続再生。IPX7の防水規格でアウトドアにもおすすめ


Soundcore

Anker Soundcore 2 (USB Type-C充電 Bluetooth スピーカー 12W出力 24時間連続再生)【ワイヤレスステレオ対応/小型/強化された低音 / IPX7防水規格 / デュアルドライバー/マイク内蔵/バッテリー内蔵/ポータブル】 Anker Soundcore 2 (USB Type-C充電 Bluetooth スピーカー 12W出力 24時間連続再生)【ワイヤレスステレオ対応/小型/強化された低音 / IPX7防水規格 / デュアルドライバー/マイク内蔵/バッテリー内蔵/ポータブル】(ブラック)

5,990円 → 3,990円（33%オフ）

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厚手で丈夫で流せる。「トイレクイックル」詰め替え用


クイックル

クイックル 【まとめ買い】 トイレ つめかえ用 ジャンボパック ミント クイックル 【まとめ買い】 トイレ つめかえ用 ジャンボパック ミント 20枚 × 3個

990円 → 798円（19%オフ）

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NONIO(ノニオ)

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爽健美茶

【Amazon.co.jp限定】 やかんの麦茶 from 爽健美茶 2L PET ラベルレス ×8本

1,664円 → 1,381円（17%オフ）

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【第3の ビール 新ジャンル】本麒麟 350ml×24本 本麒麟 ビール 発泡酒 新ジャンル キリン 500ml 24本 [ビールの様に力強いコクと飲みごたえ]

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アサヒ ドライゼロ350ml ドライゼロ アサヒ ノンアルコールビール 350ml×24本[6缶×4] カロリーゼロ・糖質ゼロ

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