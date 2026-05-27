中学1年生の娘に初めてスマホを持たせる予定です。格安SIMなら月額料金を抑えられそうですが、見守り機能やフィルタリングは使えるのでしょうか？

格安SIMでも子どもの見守り機能やフィルタリングは利用できる

現在は、多くの格安SIM会社でフィルタリングサービスに対応しています。たとえば、有害サイトへのアクセスを制限したり、年齢に応じた閲覧制限を設定したりできます。青少年インターネット環境整備法により、通信事業者には18歳未満へのフィルタリングサービスの提供が義務付けられています。そのため、格安SIM各社でも原則として利用可能です。

また、位置情報共有や利用時間の確認など、見守りに役立つ機能も利用可能です。最近は、通信会社ではなくスマホ本体の機能を使って管理する家庭も増えています。



スマホ本体の設定を活用すれば安全対策は強化できる

格安SIMの場合でも、iPhoneやAndroidの機能を活用すれば十分な安全対策が可能です。iPhoneには「スクリーンタイム」という機能があります。アプリの利用時間制限や課金制限、年齢制限付きサイトへのアクセス制限などを設定できます。

Androidでは「ファミリーリンク」が代表的です。保護者のスマホから、子どものスマホ利用状況を確認できます。たとえば、以下のような設定が可能です。



・夜10時以降はスマホを使えなくする

・特定アプリの利用時間を制限する

・アプリをインストールする際に保護者の承認を必要にする

・現在地を確認する

特に中学生は、SNSトラブルに巻き込まれるケースもあります。知らない人とのやり取りや、長時間利用による生活リズムの乱れには注意が必要です。そのため、機能だけに頼るのではなく、家庭でルールを決めることも大切です。



子ども用の格安SIMを選ぶ際に確認したいポイント

子ども用に格安SIMを選ぶ際は、料金だけで決めないことが重要です。まず確認したいのが通信速度です。格安SIMは利用者が多い時間帯に速度が遅くなることがあります。動画授業やオンライン学習を利用する場合は、口コミや評判も確認しておくと安心です。

次に重要なのがサポート体制です。格安SIMによっては店舗が少なく、トラブル時に電話やチャット対応のみになる場合があります。スマホ設定に不安がある場合は、店舗相談が可能な会社を選ぶ方法もあります。

また、通話機能も確認しましょう。友人との連絡がLINE中心なら低価格プランでも十分ですが、通常通話を使う場合は通話定額オプションが役立つことがあります。さらに、データ容量も重要です。動画を頻繁に見ると通信量が増えやすく、容量不足になることがあります。まずは少容量で始め、必要に応じて見直す方法がおすすめです。



格安SIMは家庭内ルールと組み合わせることが大切

格安SIMは、大手キャリアと比べて通信費を大きく抑えられる点が魅力です。一方で、安全に利用するためには、見守り機能やフィルタリングだけでなく、家庭内でのルール作りも欠かせません。

スマホは便利な反面、使い方を間違えるとトラブルにつながることがあります。特に中学生は、SNSでの人間関係や課金トラブルなどに巻き込まれる可能性があります。そのため、「なぜ制限をかけるのか」を子どもに説明しながら、一緒にルールを決めることが大切です。

初めてスマホを持たせる時期は不安もありますが、料金と安全性のバランスを考えながら準備を進めれば、安心して利用しやすくなります。子どもの成長に合わせて設定やルールを見直しながら、家庭に合った使い方を考えていきましょう。

執筆者：FINANCIAL FIELD編集部

ファイナンシャルプランナー