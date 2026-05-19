元セクシー女優でタレントの金子みひろが、44歳の誕生日を迎え、最新ショットを公開。「20代でも通用しますね！」「ほんと見えません…綺麗で可愛すぎます」など、驚きの反響が寄せられている。

【映像】44歳を迎えたみひろの最新ショットや水着姿（複数カット）

セクシー女優を引退後、バラエティー番組や俳優業にも挑戦し、幅広く活躍するみひろ。Instagramではジムでトレーニングに励む姿や旅行先での様子など、プライベートも公開しており、ビーチやサウナでの水着姿を投稿するたびに「奇跡の40代」「なんですかこの可愛い少女は！」「永遠に可愛いな…」など、多くの反響が寄せられてきた。

44歳を迎えた最新ショットに驚きの声

誕生日を迎えた19日の投稿では、「44歳になりました！しあわせ4倍だぁ〜なんて思ってます。うっしっし」とつづり、ガーリーなコーディネートでポーズを決める数々の写真も披露。

この報告にファンからは「ずっと変わらない可愛さのみひろちゃーん！Happy Birthday！」「相変わらず可愛くて若いですね！時が止まっているようです！」「いつまでも若々しい、美しい！」など、驚きや祝福のコメントが数多く寄せられている。（『ABEMA NEWS』より）