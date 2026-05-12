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海外不動産投資家の宮脇さき氏が、自身のYouTubeチャンネルで「お金持ちと一般人を分けるのはコレ！富裕層が密かに取る行動を教えます！【金運上昇チャンネル たかみーさんコラボ】」と題した動画で、「金運上昇チャンネル」のたかみー氏をゲストに迎え、富裕層や成功者が密かに実践している環境づくりや運気を上げる行動について解説した。



投資やビジネスで結果を出す人の共通点として、宮脇氏は「環境を整える」ことの重要性を指摘する。環境心理学のデータによれば、散らかったデスクで仕事をすると集中力が32%低下するなど、周囲の環境が人間の意思決定の質に大きく影響するという。



たかみー氏もこれに同意し、金運を上げる手軽な方法として「環境を整備・整える」ことを推奨する。机や家を整理することで、頭の中の迷いが消え、行動が明確になると語った。また、経済的な豊かさだけでなく、精神的な富を重視する「スピリチュアルウェルネス」の概念を紹介し、「今自分が幸せかどうか」を考えることが重要だと述べた。



具体的な実践方法として、たかみー氏は日常の言葉の癖に気をつけることを挙げる。「いつもお金がないって言ってたら、だんだん脳に刷り込まれていく」と語り、口に出す言葉を変えることが運気を変える第一歩だと説明した。さらに、運の入り口である「玄関」を綺麗に保つ風水的な視点も紹介。靴を出しっぱなしにせず、揃えて下駄箱にしまうことで、自分が帰りたくなるような良いエネルギーの空間を作れるという。



動画の後半では、成功者が習慣としている神社参拝についても言及された。千葉県の安房神社、石川県の金劔宮、山梨県の新屋山神社といった金運に関わる神社のほか、伊勢神宮の正式参拝（御垣内参拝）の体験談が語られた。伊勢神宮の特別な参拝では厳格なドレスコードがあり、スーツなどの正装でないと入れないという貴重なエピソードも披露された。成功を掴むためには、単なる投資の手法だけでなく、言葉遣いや身の回りの整理整頓といった「土台づくり」が不可欠であると結論付け、動画を締めくくった。