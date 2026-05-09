年間63本ペースでジャッジと並ぶメジャートップ

【MLB】Wソックス - マリナーズ（日本時間9日・シカゴ）

ホワイトソックスの村上宗隆内野手は8日（日本時間9日）、本拠地で行われたマリナーズ戦に「2番・一塁」で先発出場し、初回に3試合ぶりとなる15号を放った。実はこの一発で、150年以上に及ぶメジャーの歴史において史上初の快挙を成し遂げた。

豪快なアーチが本拠地を熱狂させた。初回、エマーソン・ハンコック投手が投じた95.4マイル（約153.5キロ）のシンカーを強振。打球速度106.2マイル（約170.9キロ）、飛距離380フィート（約115.8メートル）を記録した打球は、左中間スタンドへと吸い込まれた。逆方向への驚愕の一打で先制点をもたらすと、スタンドからは割れんばかりの歓声が沸き起こった。

村上は今季、開幕から異次元の量産体制を築いている。3・4月だけで12本の本塁打を積み上げると、5月に入っても勢いは止まらない。この日の一発で年間63本塁打ペースに到達し、2022年にジャッジが記録したア・リーグ記録の62本を上回る快進撃を続けている。

試合開始前、MLB公式のサラ・ラングス記者は「ムネタカ・ムラカミは、直近7カードの全初戦で本塁打を放っている。この快挙を成し遂げたのはムラカミとエディ・マレー（1987年）の2人のみだ」と驚異的なデータを提示した。さらに「8カード連続でこれを達成した者は、いまだかつて存在しない。――今のところは、だが」と綴っていた。そして最初の打席でいきなり一発。“予言”が的中した形となった。（Full-Count編集部）