5月3日、クイズバラエティ番組『有吉クイズ』（テレビ朝日系）が放送された。人気企画『有吉密着プライベートQ』では、有吉弘行が妻が紛失したイヤリングを探す様子が取り上げられ、その高級アクセサリーに注目が集まっている。

「番組では、奥さんが子どもと公園で遊んでいる際に片方のイヤリングを紛失したことが明かされ、有吉さんが自ら捜索に乗り出す展開となりました。これまで同企画は、SMショップ巡りやバストケアの体験など、バラエティ色の強い内容が中心でしたが、今回は有吉さんの奥さんを気遣う姿が印象的でしたね。一方で、紛失したイヤリングがフランスの高級ブランド『ヴァンクリーフ＆アーペル』のもので、価格は約128万円であることも公開された画像から判明。この金額については、日常使いのアクセサリーとして高額であることから、その生活水準に驚く声も上がりました」（放送作家）

X上では、

《有吉クイズの夏目の落としたイヤリングって、ヴァンクリーフ＆アーペル！？七桁万円のやつ！？》

《子供と出かける時はイヤリングとか余計な装飾をつけない習慣にしないと…》

《有吉さの人間味が爆発してて最高》

といった声があがっている。

イヤリングの捜索のため、有吉は公園の端から端まで歩き回り、素手で地面を探るなど地道な作業を続けた。さらに、元警察官の助言を受けたり、金属探知機や捜索犬を用いたりと、大がかりな方法を取り入れたが、最終的にイヤリングは見つからなかった。

「その後、有吉さんは同ブランドの店舗に足を運びましたが、該当商品は人気のため在庫がなく、購入には至りませんでした。警察への届け出も行っているとされ、今後発見される可能性は残されていますが、紛失から時間が経過しており、発見は容易ではない状況とみられます。今回、有吉さんの妻を思う行動に注目が集まった一方で、庶民との生活水準の違いを再認識した視聴者も多かったようです。番組共演をきっかけに結婚した経緯も含め、改めて“勝ち組”の印象を強くしました。この金額のイヤリングも、今の多忙なお二人にとっては、決して高すぎるものではないのかもしれません」（前出・放送作家）

有吉は現在、ラジオを含め多数のレギュラー番組を抱えており、多忙な日々を送っている。2025年3月31日に終了した『有吉ベース』（フジテレビONE）は、体力面を理由に自ら降板を申し出たと明かした。スケジュールの合間を縫って家庭の出来事に全力で向き合う意外な姿が、視聴者の間で大きな話題となった。