元NHKアナウンサーの中川安奈が学生時代にやっていたという驚きの勉強法を明かした。意外すぎるその内容に、スタジオからは思わず否定的な声が溢れ……。

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岸博幸、中川安奈という高学歴の2人と、坂下千里子、福田充徳（チュートリアル）という子どもに勉強して欲しいママ＆パパが出演したトークバラエティ「これ余談なんですけど・・・」。

学生時代の勉強法についてのトークで、中川は「勉強するなら恋をせよ」という独自の持論を披露した。これはテスト勉強の際、好きな人と教え合ったり、競い合ったりすることでモチベーションを高めるというもの。「どうです？すごい楽しいんですよ」と笑顔で語る中川に、スタジオは苦笑する。

福田は「我が娘やったらめっちゃ嫌やわ」と子をもつパパ目線で正直な感想を吐露。坂下も「10代の頃って恋愛するとそこにしか目がいかなくなっちゃうから、勉強が手につかなくなる。一緒に（成績が）伸びるのは稀だと思う」と疑問を呈し、恋愛とからめる中川の勉強法はなかなか共感を得られないようだった。

それでも中川は折れることなく、「別にホントに好きじゃなくても、テスト期間のターゲットを定めればいい」とまさかの“割り切りアリ”を告白。福田は思わず「可哀想やその男の子！」と男子の方に同情した。

ところが、この勉強法に意外な見解を示したのが経済評論家で元官僚の岸。「無茶苦茶タチ悪いんだけど」と切り出しつつ、「実は論理的に正しいんですよ」と評価する。

スタジオから驚きの声が上がるなか、岸は「勉強を頑張ったらご褒美がもらえるという仕組みを自分で作ってるんですよね」と解説。「使い捨てられた男は可哀そうなんだけど……いろんな男を踏み台にして伸びていった」と、本人にとっては理にかなった勉強法だとした。

そんな中川にも失敗はあったそうで、一晩中彼氏と一緒に勉強した結果、クラス最下位になってしまったこともあるそう。濱家から「全然両立できてへん！」と鋭いツッコミを入れられていた。

なお、中川独自の勉強法や、芸人たちが語った勉強してくれない我が子に関する苦悩は、4月29日に放送されたトークバラエティ番組「これ余談なんですけど・・・」（ABCテレビ）で紹介された。

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