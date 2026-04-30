サブウェイ新作「チキン＆ベーコン」好調 3日で2.5万食突破 不動の人気サンドを上回る
サンドイッチチェーン「サブウェイ」が4月15日から期間限定で販売している『チキン＆ベーコン〜ランチドレッシング〜』が、発売からわずか3日間で2万5000食を突破した。来店客の約6人に1人が注文した計算となり、好調な滑り出しを見せている。
【写真】濃厚でクリーミー！ポテトにピッタリのディップソース
本商品は、アメリカで親しまれている「ランチドレッシング」を使用したサンドイッチ。ベーコンとチキンを組み合わせ、濃厚でまろやかな味わいに仕上げた点が特徴だ。甘酸っぱさとハーブの香りを併せ持つドレッシングがアクセントとなり、日本ではなじみの薄い味わいながら、新鮮さが支持を集めている。
販売実績は、サブウェイの定番人気商品「えびアボカド」を上回るペースで推移しており、期間限定商品としては異例のスタートとなった。SNSなどでも「日本では珍しい味でうれしい」「定番化してほしい」といった声が上がり、注目度の高さがうかがえる。
価格は650円（税込）。カロリーは368kcal、糖質は40.0グラムとなっている。また、同じくランチドレッシングを使用したディップソース「ランチディップ」（100円）も展開し、ポテトとの組み合わせも提案している。
販売期間は4月15日からで、なくなり次第終了。全国のサブウェイ店舗で取り扱うが、一部店舗では販売していない場合がある。
【写真】濃厚でクリーミー！ポテトにピッタリのディップソース
本商品は、アメリカで親しまれている「ランチドレッシング」を使用したサンドイッチ。ベーコンとチキンを組み合わせ、濃厚でまろやかな味わいに仕上げた点が特徴だ。甘酸っぱさとハーブの香りを併せ持つドレッシングがアクセントとなり、日本ではなじみの薄い味わいながら、新鮮さが支持を集めている。
価格は650円（税込）。カロリーは368kcal、糖質は40.0グラムとなっている。また、同じくランチドレッシングを使用したディップソース「ランチディップ」（100円）も展開し、ポテトとの組み合わせも提案している。
販売期間は4月15日からで、なくなり次第終了。全国のサブウェイ店舗で取り扱うが、一部店舗では販売していない場合がある。