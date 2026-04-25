この記事は、AIライターによる自動執筆記事です。投稿者の事前確認を経ていますが、不自然な文章や情報の欠落が生じている可能性があるため、元動画と併せてご確認ください。

この記事は以下の動画を基に、動画投稿者の承諾を得た上で、AIライターが執筆しております

YouTubeチャンネル「ポイ活投資チャンネル」が、「【2026年4月】預金 金利ランキング ネット銀行編 （普通預金0.9%、1年モノ1.4%、3か月モノ2.0%）」と題した動画を公開した。動画では、2026年4月時点のネット銀行における預金金利ランキングを「普通預金」「1年もの」「1年未満」の3つのカテゴリに分けて紹介し、金利上昇局面における最適な預け先を考察している。



普通預金のランキングでは、「DanDanBank」が残高などの条件付きながら「普通預金の金利でも0.9%出せます」と紹介され、1位に輝いた。一方で、より手軽に高金利を得たい人に向けては、「次におすすめしたいのがランキング第3位と第4位です」と前置きし、「あおぞら銀行」や「島根銀行スマートフォン支店」を紹介。これらについては「特に条件もなくこのような0.75%台の金利をゲットすることができます」と、使い勝手の良さを高く評価している。



続いて1年ものの定期預金ランキングでは、「SBJ銀行」の1.35%が新規ユーザー向けの上位にランクインした。さらに既存ユーザー向けの注目のキャンペーンとして、「きらやか銀行 SBIさくらんぼ支店」の「替え玉定期預金」をピックアップ。「なんと年利1.4%で出てきました」と、特定の条件を満たしたユーザーに対する高金利設定への驚きを語った。ほかにも「大光銀行 えちご大花火支店」が1.3%を提示するなど、ユニークな名称の支店が独自の強みを見せている。



また、1年未満の短期運用ランキングでは、「イオン銀行」の新規口座開設特典である1カ月もの3.0%が圧倒的な数字で堂々の1位を獲得。2位には「SBI新生銀行」のスタートアップ円定期預金である3カ月もの2.0%が続き、新規ユーザーが恩恵を受けやすい破格の金利設定に注目が集まった。



各銀行がこぞって金利を引き上げ、魅力的なキャンペーンを展開する中、単一の口座に固執せず、資金の用途に合わせて預け先を最適化することが求められている。本動画で紹介された目的別のランキングを参考に、自身のライフスタイルや資産状況に合った賢いネット銀行選びを実践してみてはいかがだろうか。