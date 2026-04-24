研ナオコ、“名前入りワイングラス”の贈り物に感激
歌手でタレントの研ナオコが22日、オフィシャルブログを更新。ファンから贈られた“名前入りワイングラス”を見つめる姿などを公開し、ファンから反響を呼んでいる。
この日、「何故かカメラ目線」と題してブログを更新。同日行われた神戸公演について「本日、梅沢富美男さんとの神戸公演沢山のお客様にお越しいただき有難うございました」と感謝をつづった。
続けて、ファンから「名前入りのワイングラス」のプレゼントを受け取ったことを報告。「Naoko」「Norio」とそれぞれの名前が刻まれたグラスについて、「大切に使わさせていただきます 有難う御座います」と喜びをにじませた。
名前が刻まれたワイングラスを見つめる姿や「おとうさん何故かカメラ目線で」とワイングラスを片手にカメラを見つめる夫の姿などを公開。「明日は久々に奈良公演です 宜しく お願い致します」と今後の公演にも言及し、ブログを締めくくった。
この投稿にファンから「素敵」「記念日に使えますね〜」「美味しいお酒とか、クリスマスとかに使うといいですよ！」「なんかいいな」「カッコ良い」「すてきなおふたり」 などの声が寄せられている。
この日、「何故かカメラ目線」と題してブログを更新。同日行われた神戸公演について「本日、梅沢富美男さんとの神戸公演沢山のお客様にお越しいただき有難うございました」と感謝をつづった。
続けて、ファンから「名前入りのワイングラス」のプレゼントを受け取ったことを報告。「Naoko」「Norio」とそれぞれの名前が刻まれたグラスについて、「大切に使わさせていただきます 有難う御座います」と喜びをにじませた。
この投稿にファンから「素敵」「記念日に使えますね〜」「美味しいお酒とか、クリスマスとかに使うといいですよ！」「なんかいいな」「カッコ良い」「すてきなおふたり」 などの声が寄せられている。