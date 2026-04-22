渡辺美奈代、大量の筍のあく抜き→筍尽くし料理披露
歌手でタレントの渡辺美奈代が19日、オフィシャルブログを立て続けに更新。いただきものの筍を使った手料理の数々を公開し、ファンから反響を呼んでいる。
渡辺は1986年、アイドルグループ「おニャン子クラブ」の会員番号29番として芸能界デビュー。現在はタレント・歌手活動のほか、ブログを通じて日々の食事や愛犬とのふれあい、「プライベートな旅行のひととき」とつづった水着姿、「のんびり」と家族で行った旅行先での入浴ショットなど無防備な姿を公開。料理の腕前やセンスの良さにも定評があり、 多くのファンから共感と支持を集めている。
この日、「筍」と題したブログで「今年もたくさんの筍をいただきました」と報告し、箱いっぱいの新鮮な筍の写真を公開。「塩ファミリーありがとうございます」と感謝をつづった。
その後の投稿では、すぐさま下処理に取りかかり、「筍のあく抜き始めます」と準備の様子を紹介。あく抜き用の米ぬかがなかったため「精米しました！」と自らぬかを用意するこだわりも見せた。
さらにキッチンでは「筍のアク抜きと同時進行でスイーツ作り」と並行して料理を進めていたことも明かし、チョコバナナマフィンを手作り。「バナナがたくさんあったので」と食後のデザートとして楽しんだ様子を伝えた。
また、「３men'sが大好きなドレッシング」も多めに作り置きしたといい、家族の好みに合わせた工夫も披露。アク抜きを終えた筍は「しばらく冷ましまーす」とし、丁寧に調理を進めた。
夕食では「出来立ての筍を早速いただきます」と筍ごはんを中心とした食卓を公開。「炊き上がり〜 良い香り」と出来栄えに満足した様子をつづり、「頂き物の筍で夜ごはん」と筍ごはんを中心に副菜など色鮮やかな夕食メニューを披露し、「ご馳走様でした」と締めくくった。
これらの投稿にファンから「新鮮なタケノコ」「美奈代ちゃんのタケノコ料理楽しみ」「あく抜きされて…すごい」「たくさんの！新鮮な筍素敵」「美味しい筍料理がいっぱい出来そう」「出来あがり楽しみ」「お野菜たっぷりのドレッシング！」「美奈代レシピ本出してほしいなぁ〜」「チョコバナナマフィン可愛くて美味しそう」「１口サイズ？のマフィンいくつも 食べられそう」「わぁ筍ご飯めっちゃ美味しそう」「炊き上がりのいい香りが想像できます」「筍尽くしの夜ご飯とても美味しそう」「 お店のような筍のご飯」「どれもとっても美味しそう」などの声が寄せられている。
渡辺は1986年、アイドルグループ「おニャン子クラブ」の会員番号29番として芸能界デビュー。現在はタレント・歌手活動のほか、ブログを通じて日々の食事や愛犬とのふれあい、「プライベートな旅行のひととき」とつづった水着姿、「のんびり」と家族で行った旅行先での入浴ショットなど無防備な姿を公開。料理の腕前やセンスの良さにも定評があり、 多くのファンから共感と支持を集めている。
その後の投稿では、すぐさま下処理に取りかかり、「筍のあく抜き始めます」と準備の様子を紹介。あく抜き用の米ぬかがなかったため「精米しました！」と自らぬかを用意するこだわりも見せた。
さらにキッチンでは「筍のアク抜きと同時進行でスイーツ作り」と並行して料理を進めていたことも明かし、チョコバナナマフィンを手作り。「バナナがたくさんあったので」と食後のデザートとして楽しんだ様子を伝えた。
また、「３men'sが大好きなドレッシング」も多めに作り置きしたといい、家族の好みに合わせた工夫も披露。アク抜きを終えた筍は「しばらく冷ましまーす」とし、丁寧に調理を進めた。
夕食では「出来立ての筍を早速いただきます」と筍ごはんを中心とした食卓を公開。「炊き上がり〜 良い香り」と出来栄えに満足した様子をつづり、「頂き物の筍で夜ごはん」と筍ごはんを中心に副菜など色鮮やかな夕食メニューを披露し、「ご馳走様でした」と締めくくった。
これらの投稿にファンから「新鮮なタケノコ」「美奈代ちゃんのタケノコ料理楽しみ」「あく抜きされて…すごい」「たくさんの！新鮮な筍素敵」「美味しい筍料理がいっぱい出来そう」「出来あがり楽しみ」「お野菜たっぷりのドレッシング！」「美奈代レシピ本出してほしいなぁ〜」「チョコバナナマフィン可愛くて美味しそう」「１口サイズ？のマフィンいくつも 食べられそう」「わぁ筍ご飯めっちゃ美味しそう」「炊き上がりのいい香りが想像できます」「筍尽くしの夜ご飯とても美味しそう」「 お店のような筍のご飯」「どれもとっても美味しそう」などの声が寄せられている。