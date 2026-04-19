CHEESE WONDER復刻販売♡苺入り春限定チーズケーキが再登場

あの人気スイーツが待望の復刻♡北海道発のチーズケーキブランド「CHEESE WONDER」から、春限定フレーバーが再登場しました。丸ごといちごを閉じ込めた贅沢な味わいと、ふわとろ食感が魅力の一品。ご褒美にもギフトにもぴったりな、今だけの特別なスイーツをチェックしてみてください♪

人気フレーバーが復刻♡

「CHEESE WONDER RED Classic」は6個入で3,980円（税込）。

北海道産いちごを丸ごと1粒、生チーズムースで包み込んだ贅沢なチーズケーキです。販売期間は2026年4月24日（金）～6月下旬予定。

※毎週金曜・土曜20時より公式オンラインショップで販売されます。

ICHIBIKOで母の日♡いちごづくしの限定スイーツコレクション

贅沢な3層の美味しさ♡

ザクザク食感のプレスドアーモンドクッキーに、しっとりとした生チーズスフレと、なめらかな生チーズムースを重ねた3層構造。

そこに甘酸っぱいいちごといちごジャムが加わり、濃厚ながらも軽やかな味わいを実現。チーズのコクとフルーツの酸味が絶妙に調和します。

おすすめは半解凍で♡

ひんやりとしたいちごとクリーミーなムースのコントラストを楽しむなら、半解凍がおすすめ。まるでフルーツアイスのような食感が味わえ、ザクザククッキーとの組み合わせも楽しめます。

※クッキーが柔らかくなる前にお召し上がりください。

春だけの特別な味わい

CHEESE WONDERの復刻スイーツは、いちごの爽やかさとチーズの濃厚さを同時に楽しめる贅沢な一品♡見た目も可愛く、ギフトやお取り寄せにもぴったりです。

期間限定のため、気になる方はぜひ早めにチェックして、春ならではの味わいを堪能してみてください♪