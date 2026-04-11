アストロズの今井達也投手（２７）が、チームを離れて本拠地のヒューストンに戻ることを１１日（日本時間１２日）、ＭＬＢ公式サイトで番記者を務めるブライアン・マクタガート記者が自身の「Ｘ」（旧ツイッター）で報告した。

同記者は「アストロズの右腕・今井達也は今日ヒューストンに戻る予定。金曜夜（１０日＝日本時間１１日）のシアトルでの先発登板では１アウトしか奪うことができなかった。まだチームから発表はないが、通常これはケガの懸念があることを意味する」と投稿した。

ＮＰＢでは先発登板を終えるとチームを離れて本拠地に戻って別メニュー調整をすることも珍しくはないが、メジャーでチームを離れるのは異例。同記者が指摘したように、何らかのアクシデントがあった可能性が高い。

今季西武からアストロズに加入した今井は、メジャーデビュー戦だった３月２９日（同３０日）の本拠地・エンゼルス戦では３回途中３安打、４四球で４失点。４月４日（同５日）の敵地・アスレチックス戦では６回途中３安打無失点の快投を見せてメジャー初勝利をつかんだ。

３試合目の登板となった前日１０日（同１１日）の敵地・マリナーズ戦では１アウトしか奪うことができず、１安打、１死球、４四球の乱調でわずか３７球（うちストライク１７球）で降板していた。