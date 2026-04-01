『薬屋のひとりごと』猫猫＆壬氏たちがアイドルデビュー？ コンセプトビジュアル、ムービーが公開
テレビアニメ『薬屋のひとりごと』のエイプリルフール施策として、本作の登場人物たちが新ガールズグループ「bubbles」と新ボーイズグループ「Edel Glanz」として2組同時デビューしたことを想定したボイス入りコンセプトムービー、ビジュアルが、1日に公開された。
【画像】かわいい！へそ出し衣装でポーズを決める猫猫＆小蘭＆子翠
今回は、世界に羽ばたくアーティストを多数送り出してきた、Lee Entertainmentより新たにデビューする2組という設定。
bubblesは、リーダーでラップ担当の猫猫、ビジュアル担当でメインダンサーの子翠、メインボーカルの小蘭の3人で構成されており、次世代のガールクラッシュグループとして世界での活躍が期待されている。グループのキャッチフレーズは、「Pop Your Heart！」（あなたのハートを撃ち落とす！）。凛とした空気とパフォーマンスでデビュー前から注目を集めていた3人がついにメジャーデビュー。
Edel Glanzは、リーダーでビジュアル担当の壬氏、メインダンサーの馬閃、そしてメインボーカルの李白の3人で構成される王道ボーイズグループ。グループのキャッチフレーズは、「天上の輝きをあなたに。」。ロイヤルな雰囲気を保ちながら、圧倒的なパフォーマンスでファンを魅了する。
さらに高順は、2グループを支える、業界では敏腕として知られているマネージャーとして登場している。
本作は、毒と薬に異常な執着を持つ薬屋の娘・猫猫（マオマオ）と、謎多き美形の宦官・壬氏（ジンシ）が、宮中で次々と巻き起こる難事件に挑んでいく“謎解きエンターテインメント”。原作は日向夏氏、イラストはしのとうこ氏が担当し、シリーズ累計4500万部を突破。続編となるテレビアニメ第3期＆劇場版の制作が決定している。
【画像】かわいい！へそ出し衣装でポーズを決める猫猫＆小蘭＆子翠
今回は、世界に羽ばたくアーティストを多数送り出してきた、Lee Entertainmentより新たにデビューする2組という設定。
Edel Glanzは、リーダーでビジュアル担当の壬氏、メインダンサーの馬閃、そしてメインボーカルの李白の3人で構成される王道ボーイズグループ。グループのキャッチフレーズは、「天上の輝きをあなたに。」。ロイヤルな雰囲気を保ちながら、圧倒的なパフォーマンスでファンを魅了する。
さらに高順は、2グループを支える、業界では敏腕として知られているマネージャーとして登場している。
本作は、毒と薬に異常な執着を持つ薬屋の娘・猫猫（マオマオ）と、謎多き美形の宦官・壬氏（ジンシ）が、宮中で次々と巻き起こる難事件に挑んでいく“謎解きエンターテインメント”。原作は日向夏氏、イラストはしのとうこ氏が担当し、シリーズ累計4500万部を突破。続編となるテレビアニメ第3期＆劇場版の制作が決定している。
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