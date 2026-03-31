【セブン】3月31日から「ミニッツメイド ゼロ」の無料券きた！4月も週末限定で冷食まとめ買いのチャンス。

セブン-イレブンは、「1個買うと1個もらえる」を始めとするお得なキャンペーンを実施しています。

今回は、2026年3月31日時点で発表されているキャンペーンを紹介します。

「ダノン ビオ」のクーポンもらえる

「1個買うと1個もらえる」キャンペーン

今週の「1個買うと1個もらえる」キャンペーンは2つあります。

1つめの対象商品は、コカ・コーラ「ミニッツメイド ゼロシュガー」の「レモネード」「ピーチレモネード」（各600ml）です。

どちらか1本を購入すると、同商品のどちらか1本と引き換えられる無料券がもらえます。

2つめの対象商品は、コカ・コーラ「コカ・コーラ ゼロ」（500ml）です。

どちらか1本を購入すると、「コカ・コーラ ゼロ」（500ml）、「コカ・コーラ プラス」（470ml）のどちらか1本と引き換えられる無料券がもらえます。

引換期間は、どちらも4月7日から20日まで。

アプリ会員限定のお得なクーポンも

【飲みごたえ超無糖30円引き】

3月26日から4月8日までの期間、セブン-イレブンアプリを提示して「飲みごたえ＜超無糖＞」（350ml／500ml）を購入するごとに、次回使える30円引きクーポンがもらえます。

対象商品は以下の通りです。

・サッポロ 飲みごたえ＜超無糖＞ レモンサワー（350ml／500ml）

・サッポロ 飲みごたえ＜超無糖＞ グレフルサワー（350ml／500ml）

クーポン利用期間は、3月26日から4月22日まで。

【ヘパリーゼ50円引き】

3月26日から4月8日までの期間、セブン-イレブンアプリを提示して対象の「ヘパリーゼ」を購入するごとに、次回使える50円引きクーポンがもらえます。

対象商品は以下の通り。

・ゼリア ヘパリーゼW（100ml）

・ゼリア ヘパリーゼ 胃腸ドリンク（50mL）

引換期間は3月26日から4月22日まで。

【ダノン ビオ30円引き】

3月31日から4月13日までの期間、セブン-イレブンアプリを提示して対象の「ダノン ビオ」を購入するごとに、次回使える30円引きクーポンがもらえます。

対象商品は以下の通り。

・ビオ 腸活これだけ 贅沢5種のフルーツ（150g）

・ビオ 腸活これだけ 贅沢百花はちみつ（150g）

・ビオ 脂肪燃焼 ヨーグルトドリンク（100g）

・ビオ 脂肪燃焼 ヨーグルトドリンクブルーベリー（100g）

クーポン利用期間は3月31日から4月20日まで。

【ジョージア30円引き】

3月31日から4月13日までの期間、セブン-イレブンアプリを提示して対象のジョージアを購入するごとに次回使える30円引きクーポンがもらえます。

対象商品は以下の通り。

・ジョージア 香るブラック（260ml／400ml）

・ジョージア 香る微糖（260ml／370ml）

クーポン利用期間は3月31日から4月20日まで。260mlサイズは沖縄県では販売がありません。

【冷凍食品まとめ買いで200円引き】

冷凍食品を一度に3個（組み合わせ自由）購入すると200円引きになるキャンペーンが、4月も引き続き開催されます。

4月の開催日は以下の通り。

・4月3日から5日

・4月10日から12日

・4月17日から19日

・4月24日から26日

※画像は公式サイトより。

東京バーゲンマニア編集部

Written by: 加藤みずほ