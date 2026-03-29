元「KAT―TUN」でシンガー・ソングライター、俳優の赤西仁（41）が、28日放送の日本テレビ系「メシドラ〜兼近＆真之介のグルメドライブSP」（後10・00）にゲスト出演し、モテについて語る一幕があった。

お笑いコンビ「EXIT」兼近大樹と、俳優・満島真之介とともに、ドライブしながら街ブラやトークを展開する番組。この日は埼玉県戸田市が舞台だった。

道中、立ち寄ったのは、バスケットボールのトレーニングが楽しめる施設。すると、赤西は「バスケ、何も（経験が）ないな」とつぶやいた。

3人はロケで訪れた店舗でのお支払いを懸けたフリースロー対決をすることになった。バスケ少年だったという満島が1抜けし、最後は兼近とサドンデスの一騎打ち。赤西はボードにも当てずにきれいなショットを決め、お支払いを免れた。

決めるところは決める、まさにスターの役どころ。「俺、こうやって生きてきたんだよ」と自画自賛の赤西に、兼近は膝をついて倒れ、「（自分も）こうやって生きてきた」と苦笑いした。

ひとしきり楽しんだ後、赤西は再びポツリ。「思ったんだけどさ、こんなにゲストが不利なスポーツで対決する番組、ある？」。満島は各アトラクションで、経験者らしいパフォーマンスを披露しており、赤西も「あれはモテるよ。いいな〜。彼女欲しいなあ〜」と心の声？を口にした。