タレント鈴木紗理奈（48）が27日、インスタグラムのストーリーズを更新。定期検診の結果について報告し、“まさか”の診断に思いをつづった。

鈴木は「定期検診の結果 女性ホルモンが1ミリもないと診断されました」と泣き笑いの絵文字を添えて報告。「毎度毎度診てもらってる先生に 女性ホルモン出すので飲んでね。これで思考も女性っぽくなりますよ。とのこと」と医師とのやりとりも明かし、「男性思考ってバレてたん??笑」とつづった。

昨年8月には16歳長男の米国留学準備のため自身も渡米していたが、「渡米中 天地がひっくり返るようなめまいがあって リオトがケアしてくれた」といい、今回の件について愛息に「それが原因やから安心してとすぐ連絡 ママ女のホルモンないらしい!ママじゃなくて今はパパやで!!と最後は2人で爆笑して一件落着 いつものように何でも笑いに変えて電話切った」と自虐まじりに伝えたことも明かした。

続く投稿では、愛息から電話後に「女のホルモンないかもやけどまだ美人でかっこいいよ！」とメッセージが送られてきたことも明かし、「まだ、がちょっと気になるけどw」とツッコミを入れつつ、「いいヤツ過ぎる 最高 女性ホルモンナッシング万歳！！！」とつづった。