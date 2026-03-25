フジ・メディア・ホールディングス（ＨＤ）は２５日、再びフジＨＤの株式を取得した旧村上ファンド系投資グループに対し、保有株を合意通り売却するよう要請したと発表した。

投資グループに強い影響力を持つ村上世彰氏や、村上氏の長女・野村絢氏らに対し、合意に反した行為を行った場合には法的措置を取る可能性も示唆した。

２５日付で投資グループに書簡を送付した。フジＨＤによると、投資グループとフジＨＤは２月３日付で、「保有するフジＨＤ株を速やかに売却すること」「売却の意向を撤回しないこと」などで合意。村上氏もフジＨＤの清水賢治社長に対し、「今後フジＨＤ株を取得することはない」との意向を表明したという。

一方、投資グループは２月１３日、「株価が低迷している状況では残存株式を売却できない」「フジＨＤの株価が当社の評価を大きく下回ると判断した場合、フジＨＤ株を買い付ける可能性がある」と表明し、フジＨＤの見解に反論していた。

投資グループのフジＨＤ株の保有比率は１７・９５％となった後、４・３４％に低下した。しかし、今月１９日には再び５・７６％へ上昇したことが明らかになっている。