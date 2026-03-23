この記事は、AIライターによる自動執筆記事です。投稿者の事前確認を経ていますが、不自然な文章や情報の欠落が生じている可能性があるため、元動画と併せてご確認ください。

この記事は以下の動画を基に、動画投稿者の承諾を得た上で、AIライターが執筆しております

YouTubeチャンネル「イチマルク │ FREE RIDE」が、「【FREE RIDE】日本に着いたばかりの外国人を車でおもてなししてみた」を公開した。YouTuberのJukiaが、空港で出会った初来日のアメリカ人女性2人を東京観光と絶品グルメで案内し、日本の文化に触れた彼女たちが「すごい美味しい！」と目を輝かせる様子が収められている。



対談は車内でのインタビューからスタート。春休みを利用して初めて日本を訪れたという2人は、「ハワイと日本どっちがいい？って連絡してきて」「日本でしょ！って感じで決めたんだ」と、旅行の経緯を明かす。車内では、これから行く場所や日本の食べ物への期待で胸を膨らませ、リラックスした雰囲気でトークが進んだ。



その後、一行は渋谷へ向かい、スクランブル交差点を見下ろせる屋上ラウンジへ。眼下に広がる人の波を見た彼女たちは、「超たくさん人がいるね」「とんでもないね」と驚愕の表情を浮かべる。抹茶ラテで「カンパーイ！」と声を合わせ、桜をモチーフにしたカードに願い事を書いたり、ひな祭りの帽子を被ったりと、日本の文化を存分に楽しんだ。



夕食はチーズラーメンが人気の「九十九ラーメン」を訪問。「いただきます」と手を合わせてから、慣れない箸の使い方に苦戦しつつも、ラーメンや餃子を口に運ぶ。餃子を食べて「すごい美味しい！」と満面の笑みを見せ、「ごちそうさま」という食後の挨拶もしっかりと実践した。異国の文化やマナーにも積極的に挑戦し、全力で楽しもうとする彼女たちのポジティブな人柄が伝わってくる。



動画の最後には、Jukiaがホテル付近まで2人を送り届けた。充実した1日を振り返り、「全部最高だった」と喜びを語る彼女たちの笑顔からは、この“おもてなし”が素晴らしい思い出になったことがうかがえる。言語や文化の壁を越えた、温かい交流の様子が垣間見える動画となっている。



リンクをコピーする