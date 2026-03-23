°Ò°µÅª¤ÊÂÖÅÙ¤Ç¥«¥á¥é¤òâË¤ß¡Ä61ºÐÃË¡Ö½»Âð¤Ë¿¯Æþ¤·¥É¥é¥¤¥Ð¡¼¤Ç½»Ì±¤Î¼ó¤ò»É¤·¡×ÂáÊáÄ¾¸å¤ÎÀïØË¼Ì¿¿
¡Ö´Ö°ã¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×
·Ù»¡½ð¤Î¸îÁ÷¸ý¤«¤é½Ð¤Æ¤¤¿ÂçÊÁ¤ÊÃË¤Ï¡¢ÊóÆ»¿Ø¤Ø°Ò°µÅª¤ÊÂÖÅÙ¤ò¤ß¤»¤¿¡£±Ô¤¤´ã¸÷¤Ç¥«¥á¥é¤òâË¤ß¤Ä¤±¤ëÍÆµ¿¼Ô¡£·ÇºÜ¤·¤¿¼Ì¿¿¤ÏÂáÊáÄ¾¸å¡¢Á÷¸¡»þ¤ÎÀïØË»Ñ¤Ç¤¢¤ë¡½¡½¡£
£³·î18Æü¡¢ÀéÍÕ¸©·Ùº´ÁÒ½ð¤Ï»¦¿ÍÌ¤¿ë¤Îµ¿¤¤¤ÇÆ±¸©È¬³¹»Ô¤Ë½»¤à¼«¾Î¡¦Ìµ¿¦¤ÎÌÚÆâÍ¥°ìÍÆµ¿¼Ô¡Ê61¡Ë¤òÂáÊá¤·¤¿¡£È¬³¹»Ô¤Î½»Ì±¤«¤é¡¢¤³¤ó¤Ê110ÈÖÄÌÊó¤¬Æþ¤Ã¤¿¤Î¤ÏÆ±ÆüÃë¤´¤í¤Î¤³¤È¤À¡£
¡ÖÎÙ¿Í¤¬²¡¤·Æþ¤ê¡¢É×¤¬¼ó¤ò»É¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡×
ÄÌÊó¼Ô¤Î¼«Âð¤Ë¶î¤±¤Ä¤±¤¿·Ù»¡´±¤¬¡¢¸½¾ì¤Ë¤¤¤¿ÌÚÆâÍÆµ¿¼Ô¤ò¼è¤ê²¡¤µ¤¨¤¿¡£
¡ÖÌÚÆâÍÆµ¿¼Ô¤ÏÆÍÁ³½»Âð¤Ë¿¯Æþ¤·¡¢¤³¤Î²È¤Ë½»¤à43ºÐÃËÀ¤Î¼ó¤ò¥É¥é¥¤¥Ð¡¼¤Î¤è¤¦¤Ê¹©¶ñ¤Ç»É¤·¤¿¤è¤¦¤Ç¤¹¡£Èï³²ÃËÀ¤Ï¤¹¤°¤ËÉÂ±¡¤ØÈÂÁ÷¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¹¬¤¤·Ú½ý¤À¤Ã¤¿¤È¤«¡£¤¿¤À¡¢»É¤µ¤ì¤¿¾ì½ê¤Ë¤è¤Ã¤Æ¤ÏÌ¿¤ò¼º¤Ã¤Æ¤â¤ª¤«¤·¤¯¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
È¬³¹»Ô¤Ç¤ÏÆ±ÍÍ¤Î»ö·ï¤¬Áê¼¡¤¤¤Ç¤¤¤Þ¤¹¡£¡ØÃË¤¬Ë½¤ì¤Æ¤¤¤ë¡Ù¡Ø»É¤µ¤ì¤¿¡Ù¤Ê¤É¤ÎÄÌÊó¤¬Â³½Ð¤·¡¢¾¯¤Ê¤¯¤È¤â£³¿Í¤¬¥±¥¬¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë¤ó¤Ç¤¹¡£ÌÚÆâÍÆµ¿¼Ô¤Ï¤¿¤Ó¤¿¤Ó¶áÎÙ½»Ì±¤È¥È¥é¥Ö¥ë¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤è¤¦¤Ç¡¢·Ù»¡¤Ï¤¤¤º¤ì¤âËÜ¿Í¤¬´ØÍ¿¤·¤¿²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ë¤È¤ß¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ÌÚÆâÍÆµ¿¼Ô¤Ï¡¢Ä´¤Ù¤ËÂÐ¤·¡Ø´Ö°ã¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡Ù¤ÈÈÈ¹Ô¤òÈÝÇ§¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¡ÊÁ´¹ñ»æ¼Ò²ñÉôµ¼Ô¡Ë
¸µ¿ÀÆàÀî¸©·Ù·º»ö¤ÇÈÈºá¥¸¥ã¡¼¥Ê¥ê¥¹¥È¤Î¾®ÀîÂÙÊ¿»á¤¬²òÀâ¤¹¤ë¡£
¡Ö¥Ý¥¤¥ó¥È¤Ï£²¤Ä¤¢¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡££±¤ÄÌÜ¤Ï¡¢ÍÆµ¿¼Ô¤¬»¦°Õ¤òÊú¤¯¤Û¤É¤Î½ÅÂç¤Ê¶áÎÙ¥È¥é¥Ö¥ë¤¬¤¢¤Ã¤¿¤Î¤«¤É¤¦¤«¡£¥È¥é¥Ö¥ë¤Î±äÄ¹¤Ç»¦¿ÍÌ¤¿ë»ö·ï¤¬µ¯¤¤¿¤È¤·¤¿¤é¡¢ÍÆµ¿¼Ô¤È½»Ì±¤¿¤Á¤È¤Î¾Ü¤·¤¤´Ø·¸¤òÄ´¤Ù¤ëÉ¬Í×¤¬¤¢¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£»ö·ï¤Ë¤Ê¤ëÁ°¤Ë¡¢¥È¥é¥Ö¥ë¤ò²ò·è¤Ç¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤«¤È¤¤¤¦¸¡¾Ú¤Ç¤¹¡£
£²¤ÄÌÜ¤ÏÍÆµ¿¼Ô¸Ä¿Í¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡£À¸³è¤Îº¤µç¤ä²ÈÂ²´Ø·¸¤Ê¤É¤Ç¡¢ÍÆµ¿¼Ô¤Ï¿´¿È¤È¤â¤ËÄÉ¤¤µÍ¤á¤é¤ì¤Æ¤¤¤¿¤Î¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£¤À¤«¤é¤È¤¤¤Ã¤ÆÊ£¿ô¤Î¿Í¤òÆÍÁ³½±¤Ã¤Æ¤¤¤¤ÍýÍ³¤Ë¤Ï¤Ê¤ê¤Þ¤»¤ó¤¬¡¢¿µ½Å¤ËÀº¿À´ÕÄê¤ò¤¹¤ëÉ¬Í×¤¬¤¢¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×
¸½¾ì¤Ï£Ê£ÒÈ¬³¹±Ø¤«¤éÆîÀ¾¤Ë£´Ò¤Û¤É¤ÎÀÅ¤«¤Ê½»Âð³¹¡£Ê¿²º¤Ê³¹¤Ç¤Ê¤¼»¦¿ÍÌ¤¿ë»ö·ï¤¬µ¯¤¤¿¤Î¤«¡¢·Ù»¡¤ÏÈÈ¹Ô¤Ë¤¤¤¿¤ë¾Ü¤·¤¤·Ð°Þ¤òÄ´¤Ù¤Æ¤¤¤ë¡£