２２日の東京外国為替市場の円相場は、前日（午後５時）から５０銭程度円安・ドル高の１ドル＝１６３円台前半で取引されている。１９８６年１２月以来、３９年７か月ぶりの円安・ドル高水準となる。中東情勢の悪化を受け、基軸通貨ドルに対する「有事のドル買い」が優勢になっている。原油価格の上昇に伴って日本の貿易収支が悪化するとの見方も、円売りにつながっている。対ユーロでは、３０銭程度円安・ユーロ高の１ユーロ