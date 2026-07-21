20日、浜松市中央区で51歳の息子の首を後ろからなたで切りつけ殺害しようとした疑いで78歳の父親が逮捕されました。警察は2人の間に何らかのトラブルがあったとみて捜査しています。殺人未遂の疑いで逮捕されたのは、浜松市中央区に住む無職の男（78）です。警察によりますと、男は、20日午後3時半ごろ浜松市中央区の自宅で、51歳の息子の首を後ろからなたで切りつけ、殺害しようとした疑いがもたれています。事件は息子が男に切り