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理不尽な環境に耐え続けた18年卒男性が休職の末に悟った人生論「我慢しても報われない」

この記事は以下の動画を基に、動画投稿者の承諾を得た上で、AIライターが執筆しております

新卒応援チャンネル【さざえ】が「【我慢の限界】熱加工→食品工場に転職した男性、悟る【69人目】」を公開した。 18年卒の男性が、新卒で入社した熱加工会社と、転職先の食品会社で経験した壮絶なブラックエピソードを告白。次々と襲いかかる理不尽な労働環境に耐え続けた彼が、限界の末に悟った“ある境地”とはーー。



男性は1社目で総務希望だったにもかかわらず、気温40度を超える熱加工の現場に配属された。そこで200ボルトの壊れたコンセントに触れて感電し、右腕が動かなくなる事故が発生するも、現場の先輩から「いや、大丈夫だよ」と軽くあしらわれてしまう。男性は「身の危険を感じて」と、1年半で退職を決意した経緯を明かした。



続いて入社した食品会社でも、事務職採用のはずが工場で過酷な肉体労働を強いられる。さらに、コロナ禍で自身が濃厚接触者になった際、上司から「君がいなかったら代わり誰がやるの？」「とりあえずこの話は聞かなかったことにするから」と詰められ、出社を強要されたという。男性は苦笑いを浮かべながら当時の異常な隠蔽体質を振り返った。



その後、念願の事務職へ異動し、さらに検査をする部署に異動するが、今度は「階段の登り方が気に食わねえ」と機嫌次第で怒鳴り散らす上司の下で働くことになり、度重なるパワハラに精神を削られ、現在はうつ病で休職している現状を吐露した。



動画の終盤、さざえ氏からリスナーへのメッセージを求められると、男性は「我慢しても報われないっすね」と痛切な思いを口にした。自身の濃厚接触を隠して出社したことや、親族の不幸でも1日しか休めなかった過去を振り返り、「我慢しないで生きていく」ことが大切だと断言。理不尽に耐え続けた彼が最後に導き出したこの言葉こそが、異常な環境で苦しむ人々への最もリアルな教訓となっている。