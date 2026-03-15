意外と知らない、女性同士の人間関係で多発する“陰湿な攻撃”の正体とは
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カウンセラーで作家のRyota氏がYouTubeチャンネル「ココヨワチャンネル」で、「【だから怖い…】女性同士の人間関係で多い攻撃7選／陰湿と言われる理由を解説」と題した動画を公開した。女性同士の人間関係で起こりがちな、陰湿で間接的な攻撃のパターンとその心理的背景について解説している。
Ryota氏は、女性同士の人間関係における攻撃の特徴として、まず「派閥単位で攻撃してくる」ことを挙げた。これは、女性のコミュニケーション能力の高さに起因するという。原始時代、女性が集落を守る役割を担っていた名残から、現代社会でもグループや派閥を形成しやすく、その集団の力を使って特定の個人を攻撃する傾向があると説明した。
次に、表面的には仲良く振る舞いながら、SNSなど見えないところで悪口を言う「仲良く見せて裏で攻撃」というパターンを指摘。これもコミュニケーション能力の高さゆえに「建前の自分作りが上手」なことが背景にあるとした。さらに、匿名アカウントを使った誹謗中傷や、嫌がらせの手紙を投函するといった「匿名での意地悪」も、身元を隠して行われる陰湿な攻撃の一例として紹介した。
また、人間が根源的に恐れる「孤独と追放」の心理を突く攻撃として、「孤独感を与える、仲間外れ」を挙げた。グループから特定の人物を排除することで、精神的なダメージを与えるという。さらに、より巧妙な攻撃として、母親失格といったレッテルを貼る「社会的ステータスへの攻撃」や、「みんな言ってるよ」と多数派を装って相手を追い詰める「同調圧力の行使」についても解説した。
最後に、職場で権力を持つ女性、いわゆる「お局さん」が、自身の地位を脅かす可能性のある年下の女性を攻撃する心理現象を「クイーンビー症候群」として紹介。これらの攻撃は、単なる嫉妬だけでなく、自己の地位を守るための防衛本能から生じる場合があると分析した。Ryota氏は、女性同士の人間関係ではこうした間接的な攻撃が多いため、その仕組みを理解し、自身の身を守るための対策を考えることが重要だと締めくくった。
Ryota氏は、女性同士の人間関係における攻撃の特徴として、まず「派閥単位で攻撃してくる」ことを挙げた。これは、女性のコミュニケーション能力の高さに起因するという。原始時代、女性が集落を守る役割を担っていた名残から、現代社会でもグループや派閥を形成しやすく、その集団の力を使って特定の個人を攻撃する傾向があると説明した。
次に、表面的には仲良く振る舞いながら、SNSなど見えないところで悪口を言う「仲良く見せて裏で攻撃」というパターンを指摘。これもコミュニケーション能力の高さゆえに「建前の自分作りが上手」なことが背景にあるとした。さらに、匿名アカウントを使った誹謗中傷や、嫌がらせの手紙を投函するといった「匿名での意地悪」も、身元を隠して行われる陰湿な攻撃の一例として紹介した。
また、人間が根源的に恐れる「孤独と追放」の心理を突く攻撃として、「孤独感を与える、仲間外れ」を挙げた。グループから特定の人物を排除することで、精神的なダメージを与えるという。さらに、より巧妙な攻撃として、母親失格といったレッテルを貼る「社会的ステータスへの攻撃」や、「みんな言ってるよ」と多数派を装って相手を追い詰める「同調圧力の行使」についても解説した。
最後に、職場で権力を持つ女性、いわゆる「お局さん」が、自身の地位を脅かす可能性のある年下の女性を攻撃する心理現象を「クイーンビー症候群」として紹介。これらの攻撃は、単なる嫉妬だけでなく、自己の地位を守るための防衛本能から生じる場合があると分析した。Ryota氏は、女性同士の人間関係ではこうした間接的な攻撃が多いため、その仕組みを理解し、自身の身を守るための対策を考えることが重要だと締めくくった。
YouTubeの動画内容
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【悩みのある毎日をちょっと気楽に】カウンセラーとしての活動、製造業から講師業まで15年以上パラレルワークをして身につけた対人スキル、大学で音楽による癒しや心理学・倫理学を学んだ経験を生かし皆さんにアドバイスをしています。主に人間関係やメンタルヘルスについて、身近な例えを交えて解説しています。