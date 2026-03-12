全豪女子OPに日本勢12人出場 ルーキー池羽陽向ら52位発進
＜全豪女子オープン 初日◇12日◇コーヨンガGC（オーストラリア）◇6372ヤード・パー72＞オーストラリアの女子ナショナルオープンは、第1ラウンドが終了した。
【写真】池羽陽向が髪を下ろしました
日本勢は12人が出場。ルーキーの池羽陽向、ベテランの上原彩子、アマチュアの廣吉優梨菜が日本勢トップの2オーバー・52位タイで滑り出した。日本ツアー1勝の小滝水音は3オーバー・66位タイ。オーストラリアが主戦場の林亜莉奈は4オーバー・84位タイと出遅れた。6アンダー・単独首位にダーシー・ハリー（ウェールズ）。世界ランキング9位のハナ・グリーン（オーストラリア）は2アンダー・10位タイ、同4位のミンジー・リー（オーストラリア）はイーブンパー・24位タイで初日を終えた。
