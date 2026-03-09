今年2月に終了したバラエティー番組「ニノさん」の後番組として、「金曜ミステリークラブ！！！」（日本テレビ系、金曜午後7時）が、4月からスタートする。

当番組は、昨年11月に特番として放送された「金曜ミステリークラブ」のレギュラー化番組で、特番から引き続き出演する千鳥のノブ（46）がクラブの主宰を務め、新たにクラブ会員代表として二宮和也（42）がレギュラー出演する。

同番組は、同局人気番組だった「ニノさん」の後番組だが、終了の理由として、「2026年3月から始まる嵐の最後のライブツアーに専念したい」という二宮の強い思いや、二宮のスケジュールの都合などが挙げられていた。

「ニノさん」は二宮の初の冠番組として2013年4月に深夜番組としてスタート。半年後には日曜午後の放送となり、20年4月からの日曜午前の枠移行を経て、24年10月から金曜夜7時枠のゴールデンに昇格した。

しかしゴールデンに移動してたったの1年半で番組終了となった「ニノさん」。番組終了を嘆くファンも多く、二宮自身も放送終了直後の夜に自身のXで、感謝の言葉とともに、「正直申し訳ない気持ちでいっぱいです。もっと続けられる実力がアタクシになかった。」と謝罪の投稿を行った。

二宮のスケジュールの都合という理由による「ニノさん」終了を真摯に受け止めていたファンも多いが、今回二宮がレギュラーを務めるノブとの新番組が後番組として発表されたことで、ファンも含めて微妙な空気が漂っている。

■改編は日テレ側の都合だったのか？

「『ニノさん』は、ゴールデン枠に移動してから、金曜午後７時台の激しい競争の中で視聴率が伸び悩んでいました。特に、25年12月のスペシャル放送では、他番組に大差をつけられる結果となっており、同年11月7日の2時間SPでは、テレビ各局が重視するコア視聴率（13歳から49歳までの個人視聴率）は2％台と苦戦を強いられていました。そういった背景もあり、二宮さんのスケジュールの問題というのは建前で、『日テレ側がテコ入れをしたかっただけではないか？』という見る向きが加速しています」（民放バラエティー番組関係者）

番組改編の理由に二宮のスケジュールを使ったのでは…という疑念が、「ニノさん」後番組に二宮を起用したことで強まってしまったようだ。

「ゴールデンに昇格してからは、日曜昼時代のゆるい空気感がなくなり、ファンの気持ちも離れていた側面もありますが、まだまだ続けて欲しかったという根強いファンがいたのも事実です。時期を置かず、番組内容とMCの並びを変えて二宮さんを続投させる新番組発表により、ファンからも《全然喜べない。終わる理由を彼の忙しさゆえにスケジュールが取れないってしてたのに同じ枠？》と『ニノさん』終了に対する不信感が募る結果となり、新番組を素直に喜べないという意見も散見されています」（同）

後番組となる「金曜ミステリークラブ！！！」は、世界各国の摩訶不思議な出来事からクイズが出題され、実際の映像や再現ドラマを見ながらミステリーの真相を推理していく"新・考察バラエティー"と銘打たれている。

ノブは「できるだけニノを映しますので、嵐ファンもぜひ楽しみにしておいてください。お願いします！」と、二宮ファンに呼びかけているが、果たしてどうなるか。

