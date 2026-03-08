葉っぱを額にそっと乗せられた大型犬が、じっと動かず飼い主さんの声に耳を傾けていたそう。何度も「似合ってる」と優しく声をかけられるうち、少しずつ表情に変化があらわれたのだとか。

話題の投稿は記事執筆時点で16万再生を突破し、「喜んでる」「いい表情すぎ」といったコメントが寄せられています。

【動画：大型犬に葉っぱを乗せ『似合ってる』と言ってみた結果→まるで人間のような『まさかの表情』】

そっとのせられた葉っぱ

TikTokアカウント「umimal_no_boss」に投稿されたのは、ゴールデンレトリバーの海丸くんが見せた穏やかなひととき。とある日、ソファで伏せをしてくつろいでいた海丸くんの前へ、飼い主さんが葉っぱを差し出したといいます。

そのまま頭の上へそっと葉っぱを乗せられた海丸くんですが、慌てるそぶりを見せるわけでもなく、前を見つめたまま静かな姿勢を保っていたそう。大きく反応しない落ち着いた様子が印象に残ります。

褒め言葉に少しずつ変わる表情

飼い主さんが「似合う」と声をかけると、海丸くんは一瞬顔を動かそうとする様子を見せたとか。しかし、「待て待て」と言われると再び静止し、そのあとも「似合うわ」「めちゃ似合ってる」と声をかけられ続けるのでした。

そのまま顔の位置を保った海丸くんの口元には、少しずつ変化があらわれたといいます。控えめだった表情がやわらぎ、口角がゆっくり上がっていく様子は、褒められている言葉をしっかり受け取っているよう。

笑顔になり“まんざらでもない”？

さらに「すごく似合ってるよ」「めっちゃいいよ」と声が重なるころには、海丸くんの口がふわりと開き、舌ものぞくような笑顔に。うれしさをにじませるような表情が、何とも可愛らしいです♡

目にかかりそうになった葉っぱを少し直してもらったあとも、海丸くんは飼い主さんを見つめたまま穏やかな笑顔をキープ。まんざらでもなさそうなニッコリ笑顔に、多くの人がほっこり幸せな気持ちにさせられたのでした。

投稿には「えへへ、そうかな？みたいな顔もかわいい♡」「まんざらでもなさそうな顔がかわいすぎｗ」「幸せな時間だね」「めっちゃ笑ってる！」などのコメントが寄せられています。

TikTokアカウント『umimal_no_boss』では、海丸くんと飼い主さんの思わず笑みがこぼれる日常が投稿されています。表情豊かな海丸くんの姿が気になる方は、ぜひチェックしてみてください！

写真・動画提供：TikTokアカウント「umimal_no_boss」さま

執筆：りほ

編集：わんちゃんホンポニュース編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております。