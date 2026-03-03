この記事は、AIライターによる自動執筆記事です。投稿者の事前確認を経ていますが、不自然な文章や情報の欠落が生じている可能性があるため、元動画と併せてご確認ください。

この記事は以下の動画を基に、動画投稿者の承諾を得た上で、AIライターが執筆しております

脳科学者の茂木健一郎氏が自身のYouTubeチャンネルで「政治は、人を幸せにも、不幸にもする。」と題した動画を公開した。緊迫するイラン情勢などを背景に、政治が人々の幸不幸に与える影響について言及。特定のイデオロギーで世界を単純化することの危うさを指摘し、国や社会を真に支えているのは「人間知の総体」であるという独自の視点を展開した。



動画内で茂木氏は、イランの人々が経済制裁などで苦境にある現状に触れ、「政治は結果責任」であるとして、その責任の重さを強調した。その上で、政治が人を不幸にする大きな原因は「単純に物事を捉えすぎていることにある」と分析する。世の中は複雑系であり、非線形な力学で動いているにもかかわらず、特定のイデオロギーで単純に割り切ろうとすると、英国のトラス政権の混乱のように「大体不幸になる」と指摘した。



茂木氏は、中国やロシアの事例を引き合いに出し、それらの国々が一定の機能を保っているのは、政治体制やイデオロギーのおかげではないと推測する。中国であれば孔子や老子といった古典、ロシアであればトルストイやドストエフスキーといった文学に代表される「人間知」や「叡智の塊」が社会の根底にあるからだと論じた。そして日本については、「元々イデオロギーがない、八百万の神の国」であると定義。その上で、「卵サンドのような小さな喜びを大事にしているのが我々の強み」であり、かつてイデオロギーで国を動かそうとした際は失敗したと歴史を振り返った。



動画の最後で茂木氏は、「人間知の総体の方が政治よりも大きい」と断言。政治がうまくいかない時こそ、歴史の中で蓄積された人間知にアクセスすべきだと説いた。イランやアメリカを含め、どの国も「複雑な人間知の総体」によって支えられているとし、困難な時代において人間らしく生きるためには、その総動員が必要だと視聴者に訴えかけた。