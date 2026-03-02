◆「正論」で人を動かそうとするリーダーの末路…AIに勝つための最強の武器とは？

部下が動かない、Z世代との距離感がつかめない……そんな悩みを解決するのが、ソフトバンクで「汐留の母」と呼ばれた澤田清恵著『伝え方ひとつで部下が動き出す 上司の「コミュ力」大全』（ダイヤモンド社）だ。生身のリーダーに求められる最強の武器は生成AIには代替できない「コミュ力（共感力）」。単なる同情ではなく、相手の視点を論理的に理解する「認知的共感」の技術を体系化した、悩める上司たちの「読むサプリ」だ。呼吸を合わせる基本から、自身の無意識を言語化する応用、さらには「飲み会の失敗事例」や「エース部下の退職」といった実例に基づく「しくじり」分析まで網羅。表面的なテクニックではなく、心・技・体を整え、信頼で組織を動かすための実践的ノウハウが詰まった決定版！

※本稿は、『伝え方ひとつで部下が動き出す 上司の「コミュ力」大全』（ダイヤモンド社）より一部を抜粋・編集したものです。

「否定しない」から信頼が生まれる

人を動かすコミュ力の核になるのが「共感力」です。

共感とは、相手の立場に立ち、その感情に寄り添おうとする姿勢。相手の話にしっかり耳を傾け、言葉にならない思いや葛藤をくみ取り、いったん否定せず受け止める――これらはすべて、リーダーが人の心を動かすうえで欠かせません。

AI時代に残された「最後の聖域」

人工知能（生成AI）の精度が日に日に絶え間なく進化しているいま、戦略やマネジメントのヒントも生成AIによって得られます。しかし、生身のコミュニケーションだけは、人にしかできないことであり、リーダーに強く求められることでもあります。

「正解」は出せても「情熱」は作れない

生成AIは情報を処理し、論理的な判断を下すことは得意でも、人の感情をくみ取り、心に火をともすような“生身のコミュニケーション”はできません。つまり、生成AIは思考を助ける優れたパートナーにはなれますが、人間対人間として心を通わせる上司を代替することはできないのです。

だからこそ、リーダーには「人間ならではの共感力」を軸としたコミュ力が不可欠なのです。

【解説】「同情」と「共感」の決定的な違い

この「共感力（コミュ力）」こそが、リーダーにとっての“最強の武器”。しかし、ここでいう共感とは、単に相手と感情を共有して一緒に泣いたり笑ったりすることではありません。ビジネスの現場で特に求められるのは、より冷静で知的なアプローチである「認知的共感」です。

多くの人が混同しがちなのが「同情（シンパシー）」と「共感（エンパシー）」です。同情が「かわいそうに」と自分の価値観やモノサシで相手を見るのに対し、共感は「相手の靴を履く」ように、相手の視点や立場に立ってその世界を理解しようとする姿勢を指します。

リーダーに必要なのは、感情の渦に巻き込まれることではなく、一歩引いた視点から「相手がなぜそう感じるのか」を構造的に理解する力なのです。

共感力は「才能」ではなく「筋肉」

「自分にはセンスがない」と諦める必要はありません。コミュ力や共感力は、特別な才能ではなく、筋トレと同じように正しいトレーニングによって後天的に鍛えられる「技術」です。

相手の呼吸に合わせる、言葉の裏にある無意識のサインを観る……こうした小さな習慣の積み重ねが、部下との強固な信頼関係（ラポール）を築き、組織全体のパフォーマンスを最大化させることにつながります。

まずは「わかったつもり」を捨て、目の前の部下の声に真摯に耳を澄ませることから始めてみませんか？

※本稿は、『伝え方ひとつで部下が動き出す 上司の「コミュ力」大全』（ダイヤモンド社）より一部を抜粋・編集したものです。