ÍµÈ¹°¹Ô¡¡¤Ä¤¤¤Ëà²ÖÊ´¾Éá¤ËØí´µ¡ÄÉ¡¤Î¼ê½Ñ¤Ç¶²¤ì¤Æ¤¤¤¿Å¸³«¡Ö¤â¤¦°ì²ó¡¢É¡¶Ê¤²¤Æ¤ä¤í¤¦¤«¡×
¡¡¥¿¥ì¥ó¥È¤ÎÍµÈ¹°¹Ô¤¬£±Æü¡¢£Ê£Æ£Î·Ï¥é¥¸¥ª¡Ö£Ó£Õ£Î£Ä£Á£Ù¡¡£Î£É£Ç£È£Ô¡¡£Ä£Ò£Å£Á£Í£Å£Ò¡×¤Ë½Ð±é¡£¤Ä¤¤¤Ë¤«¤«¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿àÉÂµ¤á¤òÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¡¡ÍµÈ¤Ï¡Öµ¯¤¤¿¤é¡¢ºòÆü¡¢¤á¤Á¤ã¤á¤Á¤ãÆ¬ÄË¤¯¤Æ¡£¤Á¤ç¤Ã¤È¤ä¤Ã¤Ñ¤ê»Ò¶¡¤¬À¸¤Þ¤ì¤Æ¿²ÉÔÂ¤Ê¤ó¤Ç¡¢ÌÈ±ÖÍî¤Á¤Æ¤ë¤«¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤Î¤Ï¤¢¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¤á¤Á¤ã¤á¤Á¤ãÆ¬ÄË¤¯¤Æ¡¢É¡¿å¤¬½Ð¤Æ¡¢¹¢ÄË¤¯¤Æ¡Ä¡×¤È²óÁÛ¡£É÷¼Ù¤ò¤Ò¤¤¤¿¤È»×¤Ã¤¿¤½¤¦¤Ç¡Ö¿·À¸»ù¤â¤¤¤ë¤·¤Í¡¢¤¤¤í¤¤¤íÂçÊÑ¤À¤Ê¤È»×¤Ã¤Æ¡¢¤Á¤ç¤Ã¤È¤³¤ì¤ä¤Ð¤¤¤Ê¤È»×¤Ã¤Æ¡£ºÊ¤Ë¡ÊÄ¶¾®À¼¤Ç¡Ë¡Ø¤¹¤¤¤Þ¤»¤ó¡Ä¡£É÷¼Ù¤ò¤Ò¤¤¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤·¤¿¡Ä¡Ù¤Ã¤Æ¡×¤È¿¶¤êÊÖ¤Ã¤¿¡£
¡¡¥¢¥·¥¹¥¿¥ó¥È¤ÎµÜ²¼ÁðÆå¡¦µÜ²¼·ó»ËÂë¤Ï¡Ö¤½¤¦¤¤¤¦´Ø·¸À¤Ê¤ó¤¹¤«¡©¡×¤È¶Ã¤¤¤¿¤¬¡¢ÍµÈ¤Ï¡Ö¤ß¤ó¤Ê¤ËÌÂÏÇ¤«¤±¤ë¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤«¡£¤½¤ì¤Ç¡¢¤Ï¤Á¤ß¤ÄçÓ¤á¤¿¤ê¤È¤«¡¢»×¤¤ÀÚ¤Ã¤Æ¹â¤¤¤Ï¤Á¤ß¤ÄÇã¤¤¤Ë¹Ô¤Ã¤¿¤ê¤È¤«¤ä¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¤É¤¦¤ä¤é¤Í¡Ä²ÖÊ´¾É¡£À¸¤Þ¤ì¤Æ½é¤á¤Æ¡×¤È¡¢¤Ä¤¤¤Ë²ÖÊ´¾É¤ËØí´µ¤·¤¿¤È¸ì¤Ã¤¿¡£
¡¡¤È¤Ã¤¯¤Ë²ÖÊ´¾É¤Ë¤«¤«¤Ã¤Æ¤¤¤ëµÜ²¼¤¬¡Öº£¤Þ¤Ç¤Ê¤«¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤«¡×¤È¶Ã¤¯¤È¡¢ÍµÈ¤Ï¡Ö½ÅÅÙ¤ÎÉûÉ¡¹Ð±ê¤È¤«É¡±ê¤È¤«¡¢¤¢¤ÈÉ¡Ãæ³ÖÏÑ¶Ê¾É¤È¤«¡¢·ë¹½É¡¤Ë¤Þ¤Ä¤ï¤ë¤â¤Î¤Ï¤¤¤í¤¤¤í´µ¤Ã¤Æ¤Æ¡¢¥Æ¥£¥Ã¥·¥å¤Ç¤³¤¦¤ä¤Ã¤ÆÉ¡¤ò¤¹¤¹¤Ã¤¿¤ê¤¹¤ë¤³¤È¤âÂ¿¤¤¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡£¼ê½Ñ¤ò¤·¤Þ¤·¤Æ¡¢ÉûÉ¡¹Ð±ê¤È¤«É¡Ãæ³ÖÏÑ¶Ê¾É¡¢ÊÒÊý¤ÎÉ¡¤¬ÄÙ¤ì¤Æ¤ë¤Ã¤Æ¤¤¤¦¾É¾õ¤Ï¼£¤·¤Æ¤â¤é¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¤½¤Î»þ¤ËÀèÀ¸¤«¤é¡ØÉ¡¤ÎÄÌ¤ê¤¬ÎÉ¤¯¤Ê¤ë¤Î¤Ç¡¢º£¸å¡¢²ÖÊ´¾É¤Ë¤Ê¤ë²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡Ù¤Ã¤Æ¸À¤ï¤ì¤¿¤ó¤Ç¤¹¤è¡×¤È¾Ú¸À¡£
¡¡Â³¤¤¤Æ¡Ö¤Ä¤¤¤ËÍè¤Á¤ã¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤á¤Ã¤Á¤ãÆ¬¡¢ÄË¤¯¤Ê¤ë¤ó¤À¤Í¡£ºòÆü¡¢¤¨¤°¤«¤Ã¤¿¤Í¡£»Ò¶¡¤Ë¥ß¥ë¥¯¤ä¤Ã¤Æ¤Æ¤â¡¢»Ò¶¡¤Î´é¤ËÉ¡¿å¤¬¤«¤«¤ë¤°¤é¤¤¡£¶²¤í¤·¤¤¿â¤ìÊý¤·¤Þ¤¹¤Í¡×¤ÈÆ¬¤ò¤«¤¤¤¿¡£
¡¡µÜ²¼¤¬¡ÖËÍ¤âÂçÀèÇÚ¤Ê¤ó¤Ç¡¢¤Ê¤ó¤Ç¤âÊ¹¤¤¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡×¤È¸À¤¦¤È¡¢ÍµÈ¤Ï¡Ö²¶¤Ê¤ó¤«¤â¤¦»³°é¤Á¤Ç¤¹¤«¤é¡¢¿ù¥Ð¥ó¥Ð¥ó¡£º£¤Þ¤Ç¤«¤«¤Ã¤Æ¤Ê¤¤¤Î¤¬ÉÔ»×µÄ¤Ê¤°¤é¤¤¡£¿ù¤ÎÊ´¤Ï¡¢¤â¤¦É¡¤ÎÊÒÊý¤Ç³Ð¤»¤¤ºÞ¤ß¤¿¤¤¤ËµÛ¤¤¤Ê¤¬¤é¡¢»Ò¶¡¤Îº¢¡¢À¸¤¤Æ¤Þ¤·¤¿¤ó¤Ç¡£¤½¤ì¤Ç¤³¤³¤Þ¤Ç¤Í¡¢¤è¤¯½Ð¤Ê¤«¤Ã¤¿¡×¤È¤·¤ß¤¸¤ß¡£
¡¡¤½¤Î¾å¤Ç¡Ö¤½¤ì¤¬¤ä¤Ã¤Ñ¤ê¤³¤¦¡¢É¡Ãæ³ÖÏÑ¶Ê¾É¤ÇÉ¡¤¬¶Ê¤¬¤Ã¤Æ¶õµ¤¤òÆþ¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤¬¸¶°ø¤À¤Ã¤¿¤Î¤«¤Ê¤È»×¤¦¤È¡¢¤â¤¦°ì²óÉ¡¶Ê¤²¤Æ¤ä¤í¤¦¤«¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤±¤É¤Í¡×¤È¡¢ÈéÆù¤Ê¼«Ê¬¤ÎÆùÂÎ¤ËÆÇ¤Å¤¤¤Æ¤¤¤¿¡£