お笑いタレント・有吉弘行（52）が19日放送のJFN「有吉弘行のSUNDAYNIGHTDREAMER」（日曜後8・00）に生出演。自身がMCを務める日本テレビ「有吉の壁」（水曜後7・00）が、9月末をもってレギュラー放送を終了する件について、本音をぶっちゃける場面があった。有吉は「十分でしょう、もう11年もやって。まあ、特番ぐらいがいいかもね。だって同じ場所ばかりだもん。場所もいっぱいあるわけじゃないから。家電量販店に行っ