塗った瞬間「つやモチ肌」美容のプロが使っている「美容液のようなファンデ」







乾燥しない陶器のような潤い肌、おまけに凹凸も肌色も毛穴もスッと消える。ひび割れや粉ふき、乾燥肌の人はもちろん、乾燥・小じわが気になる季節に備えたい「納得の理由」がある名品をご紹介。







【約8割が美容液ベース】

ディオールスキン フォーエヴァー フルイド グロウ 2N SPF20・PA+++ 7,700円／パルファン・クリスチャン・ディオール 「高輝度オイル、保湿成分、ソフトフォーカス パウダーを配合し、ふっくら感を生み出しながら、つややかな肌に。約8割が美容液ベースというだけあって、しっとりとした質感が長続きします」（小澤麻衣さん・ヘアメイク）







【ファンデとは思えない潤い】

ザ ファンデーション 115 30g SPF30・PA++ 14,300円／SUQQU 「まずファンデーションとは思えない潤い感で、極上のツヤ肌に。コクのあるとろっとしたテクスチャーで肌を包みこむような感覚。だけど仕上がりは軽やかで、久しぶりにいいファンデに出会ったなと感動」（美容ライター・R.Nさん）







【ツヤと潤いが1日中続く】

ザ ファンデーション リフトグロウ 006 30mL SPF20・PA＋＋（全11色） 6,600円／アディクション ビューティ 「メイク直後の立体的なツヤのある仕上がりは言うまでもありませんが、3種類のオイルと豊富な美容液成分のおかげで、夕方になっても目元口元のひび割れもナシ。この冬はずっと頼ります」（A.Y／美容編集担当） リフトアップしたような、洗練されたメリハリを作るファンデーション。美容液83%配合で、日中の肌を保湿。さらにオイルが絶妙に配合され、頬骨の上にハイライトのような光がのる。







